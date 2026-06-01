Konferencija sudija odabrala četiri člana koji će u naredne četiri godine učestvovati u radu tijela zaduženog za očuvanje nezavisnosti sudstva

Crnogorsko sudstvo dobilo je nove predstavnike u Sudskom savjetu, nakon što je Konferencija sudija sprovela izbor članova iz reda sudija za naredni četvorogodišnji mandat, prenosi portal Dan.

Za članove ovog tijela izabrani su Milenka Seka Žižić iz Vrhovnog suda, Mirjana Vlahović iz Apelacionog suda, Veljko Radovanović iz Višeg suda u Podgorici i Mirza Ademović iz Osnovnog suda u Podgorici. Njihov izbor dolazi uoči isteka mandata sadašnjem sazivu Sudskog savjeta, koji završava rad sredinom jula.

Obraćajući se učesnicima Konferencije, predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić istakla je da ovakvi procesi predstavljaju važan pokazatelj samostalnosti sudske vlasti. Kako prenosi portal Dan, ona je ocijenila da upravo sposobnost sudstva da bez spoljnog uticaja odlučuje o pitanjima koja se tiču njegove organizacije i funkcionisanja predstavlja jedan od temelja nezavisnog pravosuđa.

Posebno je naglasila da ugled sudova ne zavisi isključivo od presuda koje donose, već i od načina na koji pravosudni sistem bira ljude kojima će povjeriti odgovorne funkcije. Prema njenim riječima, od članova Sudskog savjeta očekuje se da svojim radom doprinesu očuvanju profesionalnih standarda i jačanju povjerenja javnosti u institucije, piše portal Dan.

Izbor novih članova, kako je poručeno tokom Konferencije, predstavlja i potvrdu spremnosti crnogorskog sudstva da samostalno uređuje pitanja od značaja za svoj razvoj i budućnost. Sudski savjet ima važnu ulogu u donošenju odluka koje se odnose na status sudija, organizaciju sudova i zaštitu nezavisnosti pravosudnog sistema.

Kako prenosi portal Dan, Pavličić je ocijenila da su stručnost, profesionalna odgovornost i lični integritet vrijednosti koje treba da budu oslonac rada novog saziva ovog tijela, posebno u periodu kada se od pravosuđa očekuju dodatni rezultati i veći nivo povjerenja građana.

Konferencija sudija sazvana je u skladu sa zakonskim obavezama, čime je na vrijeme završen proces izbora predstavnika sudijske profesije u Sudskom savjetu, prenosi portal Dan.