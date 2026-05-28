Iz Ministarstva javne uprave (MJU) oglasili su se povodom situacije u Skupštini Glavnog grada Podgorice nakon podnošenja ostavke predsjednice Skupštine Jelene Borovinić Bojović, te ukazali na relevantne odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi kojima je uređeno postupanje u ovakvim situacijama, prenosi CdM.

Kako su saopštili iz MJU, zakonom je propisano da, u slučaju prestanka mandata predsjedniku skupštine opštine u slučajevima predviđenim zakonom, funkciju predsjednika skupštine do izbora novog predsjednika vrši potpredsjednik skupštine.

“Takođe, propisano je da je skupština dužna da izvrši izbor novog predsjednika skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnog predsjednika. U slučaju da skupština nema potpredsjednika, funkciju predsjednika skupštine do izbora novog predsjednika vrši odbornik iz kluba odbornika koji ima najveći broj odbornika”, navode iz MJU.

Prema njihovim riječima, iz navedenih zakonskih odredbi jasno proizilazi obaveza Skupština Glavnog grada Podgorice da u roku od 30 dana izabere novog predsjednika, odnosno predsjednicu Skupštine, piše CdM.

“Istovremeno, zakon predviđa mehanizme koji obezbjeđuju nesmetano funkcionisanje i kontinuitet rada Skupštine u periodu do izbora novog predsjednika, kroz vršenje funkcije od strane potpredsjednika, odnosno odbornika iz kluba odbornika koji ima najveći broj odbornika”, dalje se navodi u saopštenju MJU.

Poručuju da iako Zakonom nije propisana neposredna sankcija ukoliko predsjednik skupštine ne bude izabran u roku od 30 dana, izbor predsjednika skupštine predstavlja jednu od osnovnih zakonskih obaveza skupštine opštine.

U tom smislu, Ministarstvo javne uprave će, kako su kazali, u okviru svojih nadležnosti, pratiti izvršavanje zakonom propisanih funkcija Skupštine Glavnog grada i preduzeti mjere predviđene Ustavom i zakonom ukoliko dođe do onemogućavanja rada ili nevršenja nadležnosti skupštine u periodu dužem od šest mjeseci, prenosi CdM.

“Podsjećamo da je Zakonom o lokalnoj samoupravi propisano da će Vlada Crne Gore upozoriti skupštinu opštine ukoliko ona duže od šest mjeseci ne održava sjednice, ne izvršava odluke nadležnih sudova ili ne izvršava zakonom utvrđene obaveze, čime se onemogućava ostvarivanje prava građana ili nastupa znatna materijalna šteta. Ukoliko skupština ni nakon upozorenja ne uspostavi vršenje svojih funkcija, Vlada može, na predlog Ministarstva javne uprave, raspustiti skupštinu i imenovati odbor povjerenika do konstituisanja novog saziva skupštine”, zaključili su u saopštenju.