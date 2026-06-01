Osnovni sud u Somboru ponovo je izrekao kaznu od tri i po godine zatvora Nataši Anđelković zbog pogibije petnaestogodišnjeg Luke Jovovića u Ratkovu 2023. godine, uz petogodišnju zabranu upravljanja vozilom po isteku zatvorske kazne.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

U Osnovnom sudu u Somboru, na 30. ročištu povodom pogibije maloljetnog Luke Jovovića (15) u selu Ratkovo u aprilu 2023. godine, optuženoj Nataši Anđelković ponovo je izrečena kazna od tri i po godine zatvora, kao i mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od pet godina nakon izdržane kazne. Takođe, dužna je da plati sve dosadašnje sudske troškove.

Porodica maloljetnog Luke ogorčena je, kako navode, ovom sramnom presudom i pita se koliko vrijedi život njihovog sina i brata.

"Da li su tri i po godine dovoljne za ubistvo mog sina", pita se otac Dragan Jovović Beli, koji dodaje da još nije kraj i da borba tek slijedi.

"Kraj će biti kada ja budem svirao kraj", rekao je kroz suze ogorčeni otac.

Sestre maloljetnog Luke kažu da nijedna presuda neće vratiti njihovog brata, ali da ponašanje optužene tokom svih ovih godina ostavlja gorak ukus u ustima.

Optužena Nataša Anđelković, kao ni njen advokat Goran Karadarević, nijesu se pojavili na izricanju presude. Podsjetimo, presuda je Nataši praktično potvrđena nakon što je apelacija prethodno poništila raniju presudu.

Obje strane najavile su žalbe, pa je sada odluka u rukama Apelacionog suda, koji bi mogao donijeti konačnu presudu, dok se agonija porodice Jovović nastavlja.

Kako su mediji ranije pisali, tog kobnog aprilskog dana Luka se motociklom kretao kroz Ratkovo prema selu Parage, kada mu je Nataša, skrećući prema svojoj kući, oduzela prvenstvo prolaza, nakon čega je mladić bočno udario u njeno vozilo.

Nataša je potom napustila mjesto nesreće i pješice pobjegla u roditeljsku kuću, ne pružajući pomoć Luki koji se očajnički borio za život, iako je po profesiji medicinski radnik. Uprkos naporima ljekara, Luka je nekoliko dana kasnije preminuo u Kliničkom centru u Novom Sadu.