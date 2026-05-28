Nakon poziva Pokreta za Podgoricu vladajućim partijama u Glavnom gradu i DNP-u da zajedno nađu nasljednika bivšoj predsjednici gradskog parlamenta Jeleni Borovinić - Bojović, iz Nove srpske demokratije i DNP-a već poručuju da neće na razgovore o tome.
U PES-u još vagaju. S druge strane, upravo DPS organizuje konsultacije opozicije no ni njima neće svi prisustvovati.
Demokratama je prihvatljiv svaki razgovor, osim onaj u kome učestvuje "DPS i njeni sateliti".
Ukoliko, kako navode, u bilo kakvim dogovorima postoji i zrno DPS-a, tu Demokrata neće biti.