Preminula supruga Halida Bešlića

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti

Tužna vijest pogodila je porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali Sejdu Bešlić, suprugu legendarnog pjevača Halida Bešlića, koja je preminula nakon duže bolesti.

Sejda je godinama bila najveća podrška svom suprugu, s kojim je provela gotovo cijeli život.

Njihova ljubavna priča trajala je decenijama i često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške. Nakon smrti Halida Bešlića prošle godine, njeno zdravstveno stanje bilo je narušeno, a posljednjih mjeseci vodila je tešku životnu bitku.

Porodica, prijatelji i brojni poštovaoci porodice Bešlić opraštaju se od žene koja je ostala upamćena po svojoj skromnosti, dostojanstvu i bezrezervnoj podršci suprugu tokom njegove bogate muzičke karijere.