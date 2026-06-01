Gradonačelnik Podgorice tvrdi da savez „Za budućnost Podgorice“ ima pravo da predloži predsjednika Skupštine, ali upozorava da se dogovor mora poštovati u cjelosti

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović poručio je Demokratskoj narodnoj partiji (DNP) da ne može očekivati podršku partnera ukoliko bude insistirala samo na dijelu koalicionog sporazuma koji joj odgovara, prenose Vijesti.

Komentarišući zahtjev DNP-a da toj partiji pripadne mjesto predsjednika Skupštine Glavnog grada, Mujović je kazao da je koalicioni sporazum jasan i da će Pokret Evropa sad poštovati obaveze koje je preuzeo. Kako prenose Vijesti, on je naglasio da savez „Za budućnost Podgorice“, čiji je DNP dio, ima pravo da predloži kandidata za čelnika lokalnog parlamenta, te da će PES podržati prijedlog tog političkog saveza.

Međutim, Mujović smatra da nije prihvatljivo selektivno sprovođenje sporazuma. „Ako je DNP pomislio da može da izabere predsjednika Skupštine, a da ostatak koalicionog sporazuma ne poštuje, onda se vara“, poručio je on nakon sastanka sa mještanima Botuna, pišu Vijesti.

Iz DNP-a su ranije saopštili da bi funkcija predsjednika Skupštine Glavnog grada trebalo da pripadne njihovoj partiji, navodeći da je na sastancima dosadašnje većine zauzet stav da ta pozicija pripadne koaliciji „Za budućnost Podgorice“. Nakon ostavke Jelene Borovinić Bojović iz Nove srpske demokratije, smatraju da bi upravo DNP trebalo da predloži njenog nasljednika, prenose Vijesti.

Borovinić Bojović podnijela je ostavku prošle sedmice, obrazlažući taj potez promijenjenim političkim okolnostima i načinom funkcionisanja parlamenta. Prema nezvaničnim informacijama koje su objavile Vijesti, jedan od razloga njenog odlaska bilo je i to što DNP nije želio da saopšti da li bi podržao inicijativu za njenu smjenu.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da Skupština Glavnog grada trenutno nema potpredsjednika. Zbog toga, prema Zakonu o lokalnoj samoupravi, funkciju predsjednika parlamenta privremeno obavlja odbornik iz najbrojnijeg odborničkog kluba, što u ovom slučaju znači da bi ta uloga privremeno pripala Demokratskoj partiji socijalista.

Zakon predviđa da novi predsjednik Skupštine bude izabran u roku od 30 dana od prestanka mandata prethodnog predsjednika. Ukoliko se to ne dogodi, mogla bi biti otvorena pitanja funkcionisanja lokalnog parlamenta i eventualnog uvođenja prinudne uprave, prenose Vijesti.