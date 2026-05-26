Izvor: Vlada Crne Gore

Gradonačelnik Podgorice prof. dr Saša Mujović saopštio je da ostavku predsjednice Skupštine Glavnog grada dr Jelene Borovinić Bojović vidi kao lični čin, ali i potez koji, kako smatra, ima za cilj zaštitu rada lokalnog parlamenta od političkih blokada i destruktivnih inicijativa opozicije, prenosi CdM.

„Ostavku kao lični čin je nezahvalno komentarisati. Ipak, ima utemeljenja u datom obrazloženju da se na ovaj način želi zaštititi Parlament i prekinuti sa lavinom bezidejnih i destruktivnih inicijativa od strane opozicije. Skupština je mjesto na kojem se donose odluke u korist građana, a ne poligon za demonstraciju stranačkih taktika“, kazao je Mujović.

On je naveo da opozicija sada ima priliku da se politički organizuje i predloži novo rješenje za čelnu funkciju gradskog parlamenta, ali nije isključio ni mogućnost uvođenja prinudne uprave.

„Opozicija ima priliku da se grupiše, legitimiše i izabere novog predsjednika Skupštine. Opcija je i prinudna uprava“, kazao je gradonačelnik, prenosi CdM.

Mujović je istakao da aktuelna politička dešavanja neće uticati na funkcionisanje gradske uprave niti na pružanje usluga građanima.

„Kako god bilo, ključna poruka je da građani neće osjetiti bilo kakve negativnosti ovakve odluke. Želim ostati fokusiran i nastaviti rad sa svojim timom sekretara i direktora. Imamo jasne ideje, operativan budžet i sve potrebe građana biće uredno servisirane“, zaključio je Mujović.