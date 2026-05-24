Iz Glavnog grada poručuju da je sadašnje rješenje nefunkcionalno i zastarjelo, te da buduće uređenje mora biti rezultat stručnog dijaloga i realnih projekata.

Pred Podgorica je pitanje budućeg uređenja Trga nezavisnosti, jednog od najvažnijih javnih prostora u glavnom gradu, prenosi portal CDM.

Iz gradske uprave ocjenjuju da je postojeće stanje trga nefunkcionalno i zapušteno, te da je potrebno kroz stručni dijalog doći do novog rješenja koje će centru grada vratiti identitet i život.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je u emisiji „Referat“ na TV Podgorica da sadašnje urbanističko rješenje ne zadovoljava osnovne standarde funkcionalnosti.

„Sama konstrukcija koja se nalazi na koti ispod nule i činjenica da imate trg smješten u svojevrsnoj uvali, sa fontanom u centru, predstavlja veoma loše rješenje. Ovakav koncept ne bi dobio prelaznu ocjenu ni kao seminarski rad na Arhitektonskom fakultetu“, rekao je Mujović, prenosi portal CDM.

Da postojeći koncept Trga nezavisnosti nije adekvatan smatra i glavna gradska arhitektica Duška Mačić.

Prema njenim riječima, modeli na kojima je trg projektovan danas su prevaziđeni, a sama fontana nikada nije zaživjela na način na koji je planirano.

„Taj prostor treba posmatrati drugačije. Glavni gradski trg prije svega treba vratiti čovjeku i učiniti ga mjestom susreta, boravka i svakodnevnog života građana“, kazala je Mačić.

Ona ističe da cilj ne mora biti izgradnja novih objekata, već osmišljavanje sadržaja i fleksibilnog prostora koji bi mogao da služi za različite gradske manifestacije, poput proslava Dana nezavisnosti, novogodišnjih i proljećnih bazara.

Mujović je naveo da je postojeća fontana ozbiljno oštećena i da bi za njenu sanaciju bilo potrebno oko 300 hiljada eura.

„Prilikom organizacije događaja i priključivanja bina i opreme, instalacije su dodatno uništene, pa je fontana danas potpuno nefunkcionalna“, rekao je gradonačelnik, prenosi portal CDM.

Iz gradske uprave poručuju da Podgorica zaslužuje moderan, funkcionalan i reprezentativan trg, primjeren statusu evropske prijestonice i buduće članice Evropske unije.

Mujović je istakao da želi da u proces budu uključeni stručnjaci, kako bi se došlo do kvalitetnog i izvodljivog rješenja.

„Bilo je mnogo praznih priča, idejnih projekata i grandioznih obećanja. Najvažnije je da konačno počnemo da radimo i da se projekat realizuje etapno“, poručio je on.

Mačić smatra da voda i fontane ne moraju biti potpuno uklonjene iz koncepta budućeg trga, ali da centralni prostor mora imati više funkcionalnosti i sadržaja za građane.

Iz Glavnog grada navode da ne žele nove konkurse i procedure ukoliko postojeća idejna rješenja mogu biti unaprijeđena i iskorišćena, već da je cilj da se konačno dođe do konkretnog projekta i njegove realizacije.