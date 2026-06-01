Pet miliona eura – toliko će Glavni grad i država investirati novca u zetsko selo Botun, za potrebe rekonstrukcije seoskih puteva, izgradnje dva bulevara, obnove dvorište Osnovne škole (OŠ) "Vladika Danilo" i jednog spotskog igrališta.

To proizilazi iz sporazuma koji su danas potpisali gradonačelnik Podgorice Saša Mujović i mještani Botuna.

"Želio bih da javnost zna da mi smo svi protiv izgradnje kolektora, ali tu smo bili nemoćni. Gradonačelnik je svjestan toga, da je mogao da kaže mi radimo kolektor i da ne može ništa da im pomogne ni oko infrastrukture, ni oko ulaganja, on je tu ispao korektan i čovjek", kazao je Danijel Ćetković, jedan od mještana koji je prisustvovao sastanku.

Mujović je kazao da će Glavni grad renovirati i rekonstruisati saobraćajnice u Botunu, da će renovirati dvorište OŠ "Vladika Danilo" i sportski poligon, a najavio je i izgradnju šetališta.

"To će Glavni grad, prema nekoj gruboj procjeni koštati najmanje 1.800.000 eura. Takođe, uloga Ministarstva javnih radova biće još veća. Tu su dva bulevara koja će sigurno koštati najmanje nekih 3.000.000 evra.", kazao je Mujović.

Sastanku su prisustvovali direktor gradskog preduzeća "Putevi" Radoš Zečević i ministarka prosvjete Anđela Jakšić Stojanović.

Pregovori između Glavnog grada i mještana trajali su tri mjeseca.