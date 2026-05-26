Gradonačelnik Podgorice poručio da nakon ostavke Jelene Borovinić Bojović opozicija treba da riješi političku krizu u gradskom parlamentu

Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović poručio je da se nakon ostavke Jelena Borovinić Bojović politička situacija u Glavnom gradu mijenja i da je sada opozicija na potezu, prenosi RTCG.

Mujović je u Dnevniku 2 kazao da opozicija ima mogućnost da se grupiše, izabere predsjednika Skupštine i okonča političku krizu, ali da je jedna od opcija i prinudna uprava.

„Opozicija ima lopticu u dvorištu. Opozicija ima mogućnost da se grupiše, legitimiše, delegira i izabere svog predsjednika Skupštine i da konačno stavimo tačku na ovu političku krizu“, rekao je Mujović.

Kako prenosi RTCG, on je podsjetio da je kriza vlasti počela nakon neslaganja oko početka radova na postrojenju u Botunu i izlaska odbornika DNP-a iz vladajuće koalicije.

Mujović je istakao da će, bez obzira na politička dešavanja, nastaviti da obavlja funkciju gradonačelnika „najposvećenije moguće“ i da građani neće osjetiti posljedice aktuelne situacije.

„Imamo operativan budžet, jasne planove i tim u koji imam veliko povjerenje. Nastavićemo da radimo u interesu građana“, poručio je on, prenosi RTCG.

Dodao je i da opozicija može pokrenuti inicijativu za njegovu smjenu, ali da „ne može pobjeći od 13. juna 2027. godine“, kada će građani dati konačan sud o radu vlasti u Podgorici.