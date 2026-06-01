Putnički avion "Jurovingsa" na letu od Rodosa do Kelna našao se u snažnim turbulencijama iznad Balkana nakon što je uletio u vazdušne vrtloge koje je ostavio avion "Emiratesa" A380.

Erbas kompanije "Jurovings" poletio je sa Rodosa, penjući se metar po metar u nebo, što je u početku bio potpuno normalan let za posadu i pilote. Međutim, avion je iznenada naišao na jake turbulencije, nakon čega je naglo izgubio visinu. Četiri putnika i jedan član posade su povrijeđeni.

Erbas A320-200 bio je na letu od Rodosa do Kelna u subotu. Iznad Balkana, posada je dobila odobrenje za dalje penjanje. Potom je uslijedila snažna turbulencija koja je uzdrmala avion. Četiri putnika i stjuardesa zadobili su lakše povrede.

Stjuardesa je, prema navodima, od siline udara završila na plafonu kabine. Piloti su prekinuli penjanje, nakon čega je avion počeo da se spušta.

Kako je objavio "Aviation Herald", Erbas kompanije "Jurovings" naišao je na turbulenciju izazvanu vrtložnim strujanjima iza aviona "Emirates" A380 koji je letio ispred njega. Avion kompanije "Emirates", na liniji od Dubaija do londonskog Hitroua, nalazio se svega oko 14 kilometara ispred.

Prema podacima kompanije "Jurovings", uzrok turbulencije bili su vrtlozi u vazduhu koji nastaju na krilima velikih aviona. Riječ je o snažnim suprotnim vazdušnim strujanjima – nevidljivim, ali veoma moćnim, nalik manjim tornadima. Ukoliko avion koji leti iza uđe u takve vrtloge, može pretrpjeti snažno podrhtavanje i, u najtežim slučajevima, izgubiti kontrolu.