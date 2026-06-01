Viši sud u Negotinu donio je odluku kojom se oslobađa krivice Radoslav Dragijević (75) iz sela Zlot kod Bora, koji je bio optužen za krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Njegov sin Dejan Dragijević i Srđan Janković nalaze se u pritvoru, gdje čekaju suđenje zbog optužbe za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, koje se, prema navodima iz optužnice, dogodilo 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora.

"Viši sud u Negotinu, odnosno vijeće Višeg suda, donijelo je rješenje da nema mjesta optužbi, odnosno da se postupak protiv Radoslava Dragijevića obustavlja. Odluku šaljemo na dvije adrese, Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru i advokatu Dragijevića", saznaju mediji od nadležnih.

S obzirom na to da je stariji Dragijević oslobođen, njegov advokat neće ulagati žalbu, ali pravo žalbe Apelacionom sudu u Nišu ima Više javno tužilaštvo u Zaječaru, i to u roku od tri dana od prijema rješenja.

"S obzirom na to da je Apelacioni sud vratio optužnicu protiv Dragijevića, gotovo je izvjesno da bi odbio i eventualnu žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru", nezvanično se saznaje.

Podsjetimo, Danka Ilić nestala je 26. marta 2024. godine sa napuštenog imanja svoje majke. Tog dana Ivana Ilić dovela je djecu iz Bora na svoje staro imanje u Banjskom Polju. Kako smatra Više javno tužilaštvo u Zaječaru, Danka je u jednom trenutku, usljed majčine nepažnje, izašla iz dvorišta na glavni put, gdje su je Dejan Dragijević i Srđan Janković udarili automobilom, nakon čega su je unijeli u vozilo, usmrtili i tijelo bacili na deponiju.

Tijelo djevojčice nikada nije pronađeno, a tužilaštvo smatra da je dva dana kasnije premješteno na drugu lokaciju, uz navodnu pomoć Radoslava Dragijevića. Međutim, sud je sada odbacio optužbe koje su ga teretile za učešće u prikrivanju krivičnog djela.