Gradonačelnik Podgorice poručio da građani ne smiju trpjeti zbog političke krize, osvrnuo se i na incident na koncertu Rikija Martina

Gradonačelnik Podgorica Saša Mujović kazao je da bi napustio funkciju ukoliko bi bio spriječen da realizuje planove vezane za razvoj glavnog grada, prenosi Dan.

Govoreći o političkoj krizi u Podgorici i mogućnosti uvođenja prinudne uprave, Mujović je u Jutarnjem programu RTCG poručio da je najvažnije poštovanje zakona i zaštita interesa građana.

„Ako bih bio blokiran da sprovedem planove, to bi me dovelo do toga da napustim ovu poziciju. Ja imam svoja obećanja i agendu, važno je da to mogu odraditi, nezavisno od modaliteta funkcionisanja gradske vlasti“, rekao je Mujović.

On je podsjetio da do 27. maja mora biti zakazana sjednica Skupštine Glavnog grada po hitnom postupku u vezi sa statusom predsjednice parlamenta Jelena Borovinić Bojović.

„Ukoliko se desi situacija da Skupština ne može funkcionisati, obaveza države je da zaštiti interese građana i to bi uradila uvođenjem prinudne uprave. Ja lično ne priželjkujem taj scenario“, kazao je on.

Mujović se osvrnuo i na incident tokom koncerta Ricky Martin u Podgorici, kada je bačen suzavac u blizini prostora gdje su se nalazili državni zvaničnici.

Ocijenio je da jedan izolovani incident ne može baciti sjenku na čitav događaj i pohvalio profesionalizam svjetske muzičke zvijezde.

„Vidjeli ste da se nakon incidenta vratio na binu, iako je mogao da ode. To pokazuje nivo profesionalizma“, rekao je Mujović.

Poručio je da očekuje da nadležni pronađu odgovornu osobu i adekvatno je kazne kako bi to bio primjer drugima.

Govoreći o infrastrukturnim projektima, gradonačelnik je naveo da radovi na kolektoru u Botunu i Bulevaru Vojislavljevića napreduju dobrom dinamikom, uprkos kritikama.

Najavio je i rekonstrukciju Ulice slobode, Vučedolske ulice i glavnog gradskog trga, kao i projekat velikog šetališta uz Moraču koje bi povezalo Duklju sa Lješanskom Goricom.

Mujović je kazao i da će krajem maja boraviti u Turin, gdje će Podgorica dobiti priznanje European Commission za projekte iz oblasti zelene agende.