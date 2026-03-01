Bez odaziva predsjednika Višeg suda: na saslušanje pozvani čelnici policije, ANB-a i resornih ministarstava

Izvor: Interpol

Zajednička sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održana sjutra, a u fokusu će biti kontrolno saslušanje povodom utvrđivanja okolnosti u vezi sa bjekstvom prvostepeno osuđenog Miloša Medenice, prenosi Agencija Mina.

Pred članovima odbora trebalo bi da se pojave direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović, kao i ministar pravde Bojan Božović.

Predsjednik podgoričkog Višeg suda Zoran Radović najavio je, međutim, da neće prisustvovati sjednici. On je ocijenio da bi njegovo saslušanje pred Skupštinom moglo narušiti samostalnost i nezavisnost suda, koje garantuje Ustav Crne Gore. Radović smatra i da raspravu o sistemskim pitanjima u vezi sa primjenom pojedinih odredaba Zakonika o krivičnom postupku treba voditi na drugim adresama.

Iz Vrhovnog suda saopšteno je da ne postoje ustavni i zakonski osnovi, niti međunarodno priznati standardi koji bi opravdali učešće predstavnika sudske vlasti, pojedinog sudije ili predsjednika suda na kontrolnom saslušanju u formatu u kojem je poziv upućen.

Miloš Medenica je prvostepeno osuđen na deset godina i dva mjeseca zatvora zbog stvaranja kriminalne organizacije, krijumčarenja, protivzakonitog uticaja putem pomaganja, kao i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Nakon izricanja presude, Medenica je pobjegao i za njim je raspisana potjernica.