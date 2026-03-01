Iz ODT Nikšić saopšteno je da je državni tužilac, nakon saslušanja, donio rješenje o zadržavanju zbog osnovane sumnje da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju.

Izvor: YouTube/Screenshot/BALKAN ONLINE

Acu Đukanoviću određeno zadržavanje do 72 sata, odbrana tvrdi da oružje nije njegovo

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Đukanović je u proteklih šest mjeseci više od 20 puta prelazio državnu granicu, zbog čega je, navodno, i procijenjeno da postoji opasnost od bjekstva. Dio oružja pronađenog u kući biznismena Aca Đukanovića pripada njegovom bratu, dok su municiju i pancire zaboravili pripadnici policije i tajne službe koji su godinama obezbjeđivali bivšeg premijera i predsjednika države Mila Đukanovića, saopštio je sinoć njegov advokat Nikola Martinović.

Nakon višečasovnog saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, tužiteljka Vanja Sinđić odredila je zadržavanje do 72 sata Acu Đukanoviću (60), osumnjičenom za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, prenose "Vijest".

Iz ODT Nikšić saopšteno je da je državni tužilac, nakon saslušanja, donio rješenje o zadržavanju zbog osnovane sumnje da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću neovlašćeno držao oružje i municiju.

Jedan od njegovih branilaca, advokat Martinović, kazao je da je zadržavanje određeno zbog opasnosti od bjekstva, te da očekuje da tužilaštvo, ukoliko smatra da postoje razlozi za pritvor, uputi predlog istražnom sudiji bez odlaganja.

On je naveo da se odbrana odrekla prava žalbe na rješenje o zadržavanju kako bi postupak bio što efikasniji.

Prema nezvaničnim saznanjima “Vijesti”, Đukanović je u proteklih šest mjeseci više od 20 puta prelazio državnu granicu, zbog čega je, navodno, i procijenjeno da postoji opasnost od bjekstva.

Uhapšen je u noći između petka i subote, nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci.

Policija ga je, prema riječima branioca, lišila slobode oko dva i po sata poslije ponoći.

Oružje sa posvetom

“Da bi otklonili svaku dilemu - u pretresu su nađene neke stare lovačke puške. Nađene su neke puške sa posvetom njegovom bratu Milu Đukanoviću i definitivno je jasno da te puške nemaju nikakve dodirne veze sa Acom Đukanovićem. Takođe je nađena neka količina oružja koja je pripadala njegovom pokojnom ocu, za šta postoji dokumentacija. Policija je sve to oružje uzela. Ono će biti predmet vještačenja i oko toga mislim da neće biti nikakvog spora. Aco je saglasan da se to izvještači. Uzet je DNK. Po našem saznanju, DNK će apsolutno sigurno pokazati da Aco Đukanović sa tim puškama nema nikakve veze”, kazao je Martinović.

Za municiju pronađenu kod Đukanovića, Martinović je kazao da su je najvjerovatnije zaboravili službenici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), koji su obezbjeđivali Mila Đukanovića.

“Nađen je jedan paket municije raznih kalibara. Dakle, radi se o potpuno nesređenoj municiji i to je vjerovatno zaostatak od MUP-a Crne Gore i Agencije za nacionalnu bezbjednost, nekadašnje Državne bezbjednosti koja je u tom prostoru obezbjeđivala štićenu ličnost, nekadašnjeg premijera i predsjednika Crne Gore - Mila Đukanovića. Tako da oko ovog predmeta ne treba podizati nekakvu famu”, rekao je Martinović.

Isto je rekao i za pancire pronađene u kući:

“Što se tiče pancira, takođe pretpostavljamo da su ti panciri ostavljeni od pripadnika MUP-a Crne Gore koji su u toj kući godinama, to svi u Nikšiću znaju, i ispred i unutra obavljali obezbjeđenje štičenih ličnosti i svih lica koja su u toj kući boravili, to je jedna stvar. Dakle, jasno je porijeklo tih pancira i druga stvar - ti panciri su zbog starosti, to smo već utvrdili, potpuno neupotrebljivi. Čak ni ja nisam znao da protekom vremena pancir gubi svoju efikasnost i on se poslije određenog perioda, bez obzira da li je upotrebljavan ili ne, ne može smatrati ni oružjem, ni opasnim sredstvima”, kazao je on.

Odgovarajući na pitanje “Vijesti” o tome da li smatra da su policajci i ANB nemarni ili zaboravni i zbog čega bi ostavili onoliko municije u bilo kojoj kući, bilo koje štićene ličnosti, Martinović je rekao:

“Ne znam što je za Vas ‘onoliko’, moje nije da se bavim što radi ANB ili što radi policija, moje je da se bavim i da jasno pokažem da Aco Đukanović sa tom municijom i tim pištoljima nema nikakve veze. Kad kažem pištoljima, mislim i na lovačke puške koje su nađene, jer se radi o lovačkim puškama, ne radi se ni o kakvom ofanzivnom oružju, nema tu kalašnjikova, radi se o prostom, uobičajenom, lovačkom oružju koje svako sa dozvolom može nabaviti”, kazao je on.

Istakao je da oružje ima broj i da se ne radi ni o kakvom krivotvorenom oružju.

“Oružje će biti izvještačeno, i po mom saznanju, svaki od tih komada oružja ima dozvolu. Policija je takođe oduzela neke signalne pištolje - to su pištolji koji se koriste na plovnim objektima radi ispaljivanja signalnih raketa i oni ne mogu spadati u okvir oružja, tako da će to sasvim sigurno biti odbačeno”.

Dokumenta, puške, pištolji, municija i panciri

Iz Uprave policije juče ujutro potvrdili su informacije “Vijesti” o hapšenju biznismena, zvanično saopštavajući da su njihovi službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora Regionalnih centara bezbjednosti “Centar” i “Zapad”, 27. i u noći 28. februara vršili pretrese više Đukanovićevih objekata i prostorija, na osnovu pribavljenih naredbi mjesno nadležnih tužilaštava i sudova u Podgorici i Nikšiću.

“Vijesti” su juče objavile da je prema nezvaničnim saznanjima lista, nekoliko skupocjenih satova popisano i fotografisano tokom pretresa Đukanovićevog stana, a da su policajci fotografisali i određenu dokumentaciju, posloženu u nekoliko registratora.

Policija je zvanično saopštila da je izuzeta određena dokumentacija, o čemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo, “te će povodom navedenog biti formiran predmet u cilju daljeg postupanja”.

“Zbog zaštite interesa postupanja policijskih službenika, u ovom trenutku nijesmo u mogućnosti da saopštimo više informacija za aktivnosti izvedene na teritoriji Podgorice”, kazali su iz UP.

Objasnili su da su aktivnostima preduzetim na teritoriji Nikšića, prilikom pretresa porodične kuće u mjestu Rastoci, pronašli veću količinu vatrenog oružja i municije:

“Lovački karabin marke ‘mauser’ sa optičkim nišanom, u ilegalnom posjedu. Puška marke ‘brno’ sa optičkim nišanom marke ‘busnell’, u ilegalnom posjedu. Puška sačmarica nepoznate marke, u ilegalnom posjedu. Pištolj nepoznate marke, u ilegalnom posjedu. Lovački karabin marke ‘M-48’, u ilegalnom posjedu. Pištolj marke ‘CZ 99 PARA’ sa okvirom u kojem se nalazilo pet komada municije i oružnim listom na ime pokojnog člana porodice. Preko 400 komada municije različite marke i kalibra. Tri prazna okvira. Pet zaštitnih balističkih pancira. Dvogled marke ‘zeiss’”, kazali su iz UP.

Poručili su da u tom i u svim dosadašnjim predmetima, preduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti neselektivno, profesionalno i zakonito:

“Te nastavljaju beskompromisnu borbu protiv kriminala, u cilju podizanja nivoa bezbjednosti i povjerenja građana u rad institucija i uspostavljanja vladavine prava i pravne sigurnosti”.