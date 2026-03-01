lažni su i svi ostali navodi pisma optužene, kao što su lažne i njene odbrane u tri krivična postupka u kojima je prvostepenim presudama oglašena krivom i osuđena na zatvorske kazne, po optužbama Specijalnog državnog tužilaštva.

Na optužbe koje je iznijela u otvorenom pismu bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica reagovalo je Specijalno državno tužilaštvo SDT koje tvrdi da ona lažima obmanjuje javnos, prenosi CdM.

Saopštenje SDT-a objavljujemo u cjelosti:

U potpunosti odbacujemo lažne navode iz otvorenog pisma optužene Vesne Medenice!

Prvo, lažni su navodi da je glavni specijalni tužilac, kao sudski pripravnik „distribuirao narkotike“ i „ugovarao odluke za neke sudije“. U slučaju da je to istina, a nije nego laž, optužena je imala zakonsku obavezu da, kao vrhovna državna tužiteljka, od 2003. do 2007. i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, od 2007. do 2021. godine, preduzme krivično gonjenje ili da prijavi sva krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti a za koja je saznala u vršenju svoje službene dužnosti, što očigledno nije učinila, jer nije imala osnova i razloga. Osim toga, optužena je, kao predsjednica Vrhovnog suda i članica Sudskog savjeta, 2009. godine, glasala da se glavni specijalni tužilac izabere za sudiju Osnovnog suda u Danilovgradu, a 2014. godine i za sudiju Višeg suda u Podgorici, što opet samo za sebe dovoljno govori koliko su lažni njeni navodi.

Drugo, lažni su navodi optužene i da je glavni specijalni tužilac vjenčao ćerku i zeta Dake Davidovića, što se vrlo lako može provjeriti u matičnoj službi organa lokalne samouprave na čijoj teritoriji su ova lica sklopila brak.

Treće, lažni su navodi optužene da je u krivičnom postupku protiv okriviljenog M. Š., za krivično djelo na štetu braće Ć., glavni specijalni tužilac, kao sudija Višeg suda, izrekao kaznu zatvora od šest godina. U konkretnom predmetu odluku je donijelo vijeće od troje sudija, čiji je glavni specijalni tužilac bio predsjednik, a okrivljeni je, presudom K br. 124/16, iz aprila 2016. godine, za krivična djela teško ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 13 godina i šest mjeseci.

A iako je optužena u pismu navela da po njenom pravnom rezonu u tom slučaju „nema ni p od prekoračenja“, za ukazati je da je i Apelacioni sud Crne Gore, u tom istom predmetu, u drugostepenom postupku, konačno našao da je okrivljeni učinio krivično djelo teško ubistvo u prekoračenju granica nužne odbrane i za to ga osudio.

Četvrto, lažni su navodi optužene da je glavni specijalni tužilac izbjegao da prijavi i plati porez prilikom prodaje stana, poistovjećujući tu situaciju sa slučajem drugog lica, što se može utvrditi iz rješenja Uprave prihoda i carina Područna jedinica Podgorica Filijala za utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, br: 17/01-2-12706/21, od 3. marta 2022.godine.

Peto, lažni su navodi optužene u pogledu rezultata rada glavnog specijalnog tužioca, kao sudije Osnovnog suda u Danilovgradu, što se može utvrditi iz izvještaja o radu za period od 2009. do 2014. godine, kako u pogledu kvantiteta tako i u pogledu kvaliteta. Da su istiniti navodi optužene, glavni specijalni tužilac sigurno ne bi, u 2014. godini, bio izabran za sudiju Višeg suda u Podgorici, glasovima članova Sudskog savjeta, među kojima je bila i optužena.

Šesto, lažni su navodi da je glavni specijalni tužilac nezakonito oduzeo predmet protiv optužene specijalnoj tužiteljki Nataši Bošković, već je, u aprilu i junu 2022. godine, na osnovu Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu, zbog složenosti predmeta, donio odluke o formiranju specijalnog istražnog tima, čiji su članovi bili više specijalnih tužilaca, a među njima i državni tužilac Jovan Vukotić, koji je upućen u Specijalno državno tužilaštvo odlukom Tužilačkog savjeta. Samim tim, tužilac Vukotić bio je ovlašćen i da vrši poslove krivičnog gonjenja. Da je tužilac Vukotić ovlašćen za preduzimanje krivičnog gonjenja potvrdilo je i vijeće Višeg suda u Podgorici, u odluci Kvso br. 29/22, od 13. februara 2023. godine, kojom je potvrdilo optužnicu protiv optužene, a navode optužene u tom dijelu ocijenilo neosnovanim. Uostalom, stanovište da upućeni tužioci mogu da vrše poslove krivičnog gonjenja prihvaćeno je i u sudskoj praksi sudova zemalja Evropske unije, pa tako i Vrhovnog suda Republike Hrvatske I Kž-Us 8/18-6 i Kž-Us 95/15-4.

Sedmo, lažni su navodi optužene da su Specijalno državno tužilaštvo i glavni specijalni tužilac ucjenjivali sudije Višeg suda u Podgorici, da bi donijeli sudske odluke u korist Specijalnog državnog tužilaštva, jer Specijalno državno tužilaštvo i njegov rukovodilac ne ucjenjuju, niti pokušavaju da ucjenjuju, niti imaju namjeru da ucjenjuju bilo kog sudiju radi donošenja sudskih odluka, već poslove krivičnog gonjenja vrše savjesno, nezavisno, nepristrasno i odgovorno, po Ustavu i zakonu. Osim toga, Specijalno državno tužilaštvo je tražilo da se optužena osudi na jedinstvenu kaznu zatvora od 20 godina, a osuđena je na deset, pa je i ova činjenica, uz navedeno, dokaz lažnih tvrdnji optužene.

Osmo, a u odnosu na lažne navode optužene da postoji fotografija specijalnog tužioca Vukasa Radonjića i jednog optuženog „kome ne traži zatvorsku kaznu“, da mu je „neko drugi platio svadbu“ i da „napreduje što više ispoljava nasilje u porodici“, ukazuje se da specijalni tužilac nije ni u kakvim vezama sa konkretnim optuženim, da je fotografija nastala prilikom jednog svadbenog veselja, tokom boravka gostiju na podijumu za igru i da je na njoj očigledno da tužilac i optuženi nijesu zajedno i da su samo fotografisani u istom kadru, da je specijalni tužilac sam platio troškove svog vjenčanja, što se može utvrditi provjerom kod odgovornog lica privrednog društva u kojem je veselje organizovano i da je odlukom prvostepenog i drugostepenog prekršajnog suda, u martu prošle godine, pravosnažno oslobođen u prekršajnom postupku za prekršaj iz oblasti nasilja u porodici, što se može provjeriti i kod nadležnih sudova.

Deveto, odbacujemo kao lažne sve navode i da je bilo ko iz Specijalnog državnog tužilaštva učinio dostupnim medijima privatne telefonske prepiske optužene. Za ukazati je da je prepiska optužene dostavljena sudu sa optužnicom protv nje, u oktobru 2022. godine, a da je novinarka portala „Vijesti“, koja je prva započela objavljivanje prepiski, u novembru 2023. godine, u emisiji „Načisto“, na Televiziji „Vijesti“, javno saopštila da njen izvor nije iz Tužilaštva, što se može utvrditi gledanjem snimka emisije, od 30. novembra 2023. godine, sa temom „Kako je porukama potčinjavano pravosuđe – red ljubavi, red naloga“, na zvaničnom jutjub kanalu (dio od 30:40 do 30:54).

I deseto, lažni su i svi ostali navodi pisma optužene, kao što su lažne i njene odbrane u tri krivična postupka u kojima je prvostepenim presudama oglašena krivom i osuđena na zatvorske kazne, po optužbama Specijalnog državnog tužilaštva.