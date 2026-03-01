Pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora Aca Đukanovića zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je iz tog tužilaštva, prenosi CdM.

Kako su kazali, pritvor je predložen zbog opasnosti od bjekstva.

“Osnovano se sumnja da je Đukanović u svojoj kući u Nikšiću, neovlašćeno držao oružje i municiju”, navodi se u saopštenju.

Đukanovićev advokat, Nikola Martinović, kazao je juče da je policija u objektima njegovog branjenika pronašla više komada oružja i municije, ali, kako je istakao, Đukanović nema nikakve veze sa tim.

On očekuje da će istražni sudija donijeti odluku da se Đukanović pusti iz pritvora i prije isteka roka koji je tužiteljka odredila.

“To je i razlog što se nijesmo žalili na rješenje tužiteljke jer smo htjeli da damo prostora da se proces ubrza i istražni sudija donese odluku o ukidanju pritvora“, poručio je Martinović.