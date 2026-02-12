Komnenić je kazao da nema dozvolu ministra MUP-a, ali je podijelio da je njegov utisak da je djelovao da je ovo "stvarno", te da su studijske kamere snimile razgovor od 30 sekundi.

Izvor: screenshot/X

Nakon reklama, Komnenić je saopštio da se nakon poziva javio virtuelni lik, kojem je on pred svjedocima u emisiji, tražio odgovore.

"Dobili smo poziv sa nepoznatog Signal broja video poziv. Nisam napustao studio, poruku sam prihvatio pred svjedocima. Trudio sam se po savjetu eksperata da postavim što više potpitanja. Tražio sam od te osobe da razbašuri kosu. Ovo je djelovalo veoma stvarno", rekao je Komnenić.

"Nemam prostor da ovu osobu ili virtuelnog lika da uključim u emisiju jer žeim da budem pošten i da ministar ne napusti emisiju zbog toga", kazao je Komnenić.

Šaranović je rekao da nije precizno da nema njegovu dozvolu, jer mu dozvola ne treba, ali je jasno kazao da on u tome "ne želi da učestvuje".