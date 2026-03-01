Američki predsjednik tvrdi da su vojni ciljevi ostvareni velikom brzinom, ne brine ga rast cijena nafte

Izvor: Hasan Mrad / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas za CNBC da vojne operacije protiv Irana napreduju brže nego što je prvobitno predviđeno.

On se osvrnuo na tok vojnih dejstava, ali i na moguće potrese na tržištu energenata.

Na pitanje o naglom skoku cijena nafte, Tramp je poručio da nije zabrinut.

„Ništa me ne zabrinjava. Samo radim ono što je ispravno. Na kraju se sve uvijek posloži“, kazao je on.

Govoreći o konkretnim rezultatima na terenu, Tramp je istakao, kako je naveo, ogroman uspjeh tekućih operacija.

„Niko ne može da vjeruje kakav uspjeh postižemo – 48 vođa je uklonjeno jednim jedinim udarcem! Stvari se odvijaju nevjerovatnom brzinom“, izjavio je Tramp.