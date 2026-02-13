Komnenić je izjavio da nije bio priveden.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Novinar i autor emisije Petar Komnenić dao je u svojstvu građanina izjavu policiji povodom komunikacije koju je u toku autorske emisije Načisto ostvario sa osobom koja se predstavila kao Miloš Medenica, prenose Vijesti.

On je, odgovarajući na pitanje zbog čega je bio u policiji, kazao da nije bio priveden.



"Da budem vrlo korektan, dakle nisu me priveli, sačekala su me tri vrlo ljubazna inspektora. Zamolili su me da odem do stanice i da dam izjavu u vezi okolnosti oko komunikacije sa, evo još ne znamo je li bot ili je stvarna osoba Miloš Medenica", rekao je Komnenić.

Naveo je da je u policiji ponovio ono što je već iznio u emisiji.

"Objasnio sam sve zapravo što sam rekao i u samoj emisiji, tako zapravo iskreno vam kažem, ne vidim ni svrhu mog boravka kod ovih vrlo korektnih ljudi. Sve sam pojasnio u samoj emisiji, da sam preko portala Istina dobio informaciju da mi se nudi uključenje u lajv, ne znam sa čije strane, da li je virtuelni lik ili stvarna osoba, da sam kasnije ustanovio da mi je preko aplikacije Signal stigao zahtjev za prihvatanje. Sve ostalo sam uradio pred ministrom unutrašnjih poslova, bivšim ministrom unutrašnjih poslova i članom Odbora za bezbjednost. Samo sam ponovio ono što sam uradio u emisiji", izjavio je on, pišu Vijesti.

Na pitanje da li u svemu vidi vid pritiska, odgovorio je: "Ja sam veliki momak, snaći ću se".

Komnenić je rekao da je ponudio uvid u komunikaciju, ali da nije želio da preda telefon.

"Ja sam prihvatio i čak ponudio da omogućim uvid u predmetnu komunikaciju, ali nisam želio, niti to od mene sada ni traženo, nije insistirano da predam telefon u kome je moja službena i privatna prepiska, to ne dolazi u obzir. Bio sam voljan da omogućim uvid u predmetnu komunikaciju, taj segment komunikacije, odnosno sve ono što sam već pokazao pred kamerama i što sam pokazao ministru unutrašnjih poslova", kazao je.

Dodao je da mu je žao što ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović nije dozvolio da se snimi razgovor sa osobom koja se predstavila kao Miloš Medenica.

"Žao mi je što ministar unutrašnjih poslova nije dozvolio da snimimo razgovor sa izvjesnom osobom koja se predstavila kao Miloš Medenica, jer smatram da bi taj snimak pomogao da se utvrdi da li se radi o botu ili o stvarnoj osobi. Omogućilo bi potencijalno vještačenje, mislim da bi to išlo u korist istrage. Ovako nismo imali tu priliku iz razloga koje ne moram da objašnjavam", kazao je Komnenić.