Kapital premašio milijardu eura, depoziti i krediti i dalje dominantni u strukturi bilansa

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Likvidna aktiva banaka na kraju prošle godine iznosila je 1,49 milijardi eura, što je 2,64 odsto više nego u novembru. U odnosu na isti mjesec 2024. godine, likvidna aktiva u decembru bila je niža 10,8 odsto.

Koeficijenti likvidnosti za bankarski sistem u cjelini, na dnevnom i dekadnom nivou, bili su iznad propisanih minimuma.

Bilansna suma banaka na kraju decembra iznosila je 7,91 milijardu eura i zabilježila rast od 2,48 odsto u odnosu na novembar, dok je na godišnjem nivou ojačala 9,05 odsto.

U strukturi aktive banaka, na kraju decembra dominantno učešće od 65,34 odsto ostvarili su neto krediti. Slijede hartije od vrijednosti sa 18,27 odsto, kao i novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 13,04 odsto, dok se 3,35 odsto odnosilo na preostale stavke aktive.

U strukturi pasive, depoziti su činili 76,8 odsto ukupne pasive. Nakon njih slijedi kapital sa 12,96 odsto, pozajmice sa 5,91 odsto, dok se na ostale stavke odnosilo 4,33 odsto.

Ukupan kapital banaka na kraju decembra iznosio je 1,03 milijarde eura, uz mjesečni rast od 1,88 odsto i godišnji rast od 15,06 odsto.