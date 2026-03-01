logo
Brena sa porodicom stigla u Beograd: Evo šta je rekla da li se čula sa Sašinom udovicom i suzama u dokumentarcu

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
0

Porodica Živojinović i ove nedelje na aerodromu u Beogradu.

Brena sa porodicom stigla u Beograd: Evo šta je rekla da li se čula sa Sašinom udovicom i suzama u d

Lepa Brena zbog poslovnih obaveza nije mogla da dođe na groblje povodom godišnjice smrti kuma Saše Popovića. Dokumentarac koji je tog dana izašao o njegovom liku i djelu privukao je veliku pažnju javnosti, a u njemu se pojavljuje i Brena, koja je bila veliki dio njegovog života.

Našu zvijezdu smo upitali da prokomentariše dokumentarac kao i da li se čula sa Sašinom udovicom Sizanom, ali je ona izbjegla da da odgovor:

Ipak, Brena nije propustila priliku da pohvali sina Viktora od kog se ne odvaja, a koji je sada i u ulozi njenog menadžera. 

