Policija je sačekala urednika emisije Načisto ispred zgrade Televizije Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Policija je večeras pozvala novinara Petra Komnenića da u njihovim prostorijama u svojstvu građanina da izjavu.

"Policija me sačekala na izlazu. Pozvali su me da dam izjavu, što ću ja i uraditi", rekao je "Vijestima" Komnenić.

Komnenić je večeras tokom emitovanja reklama u sklopu njegove autorske emisije obavio razgovor sa virtuelnim ili pravim Milošem Medenicom, koji je odgovarao na njegova pitanja.

Tom razgovoru prisustvovali su Danilo Šaranović - ministar unutrašnjih poslova (Demokrate), Filip Adžić - bivši ministar unutrašnjih poslova (URA), Mihailo Anđušić - član skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu (DPS) napustili studio.Snimak razgovora je pušten nakon što su učesnici emisije napustili studio.