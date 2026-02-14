ODT nije formirao predmet; mogućnost AI manipulacije tehnički izvodljiva

Izvor: FIT - Univerzitet Mediteran

Bez forenzičkog uvida u originalni snimak, metapodatke, tehničke parametre poziva i evidenciju komunikacije, nije moguće sa sigurnošću tvrditi da li je riječ o autentičnom javljanju odbjeglog Miloša Medenice, imitaciji, unaprijed pripremljenom snimku ili eventualnoj AI manipulaciji.

To je za Pobjedu saopštio profesor na Fakultetu za informacione tehnologije i sudski vještak iz oblasti digitalne forenzike doc. dr Nikola Cmiljanić, nakon što je u emisiji „Načisto“ na TV Vijesti emitovan video-snimak razgovora između, navodno, odbjeglog Medenice i autora emisije Petra Komnenića.

„Svaka ozbiljna procjena zahtijevala bi analizu izvornih digitalnih dokaza“, istakao je Cmiljanić.

Govoreći o mogućnosti manipulacije, naveo je da danas postoje „real-time AI aplikacije“ koje omogućavaju promjenu izgleda lica i modulaciju glasa tokom video-poziva.

„Takve tehnologije su tehnički izvodljive, naročito kada se koristi desktop okruženje sa dodatnim softverom za virtuelnu kameru i virtuelni mikrofon“, kazao je Cmiljanić.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici saopšteno je da povodom ovog događaja nije formiran predmet, niti je dežurni tužilac dao obavezujuće naloge policiji da postupa.

„Ukoliko se eventualno utvrdi da je neko lice izvršilo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, predmet će biti formiran“, kazali su iz ODT-a.

U emisiji je prethodno prikazana poruka koju je, putem aplikacije Signal, navodno poslao Medenica. Komnenić je potom, tokom reklamnog bloka, obavio razgovor pred gostima u studiju – ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem, funkcionerom Ure Filipom Adžićem i poslanikom DPS-a Mihailom Anđušićem.

„Kažem, pozdravljam Vas sve u studiju, pogotovo Vas, gospodine Komneniću, i stavljamo tačku na ovu temu, da ne smaramo više crnogorsku javnost sa ovim. To je to, pozdrav“, rekao je, prema emitovanom snimku, navodno Medenica.

Nakon emisije, policijski službenici su sačekali Komnenića, koji je potom dao izjavu u policiji u svojstvu građanina.

Signal i tehničke mogućnosti

Cmiljanić je pojasnio da Signal zahtijeva registraciju putem telefonskog broja, ali da savremene verzije aplikacije omogućavaju komunikaciju putem korisničkog imena, tako da broj ne mora biti vidljiv sagovorniku.

„To znači da sama činjenica da je poziv ostvaren preko Signala ne potvrđuje identitet osobe koja se javila“, naveo je on.

Dodao je da je u praksi moguće koristiti prepaid ili drugačije registrovane brojeve koji nijesu direktno povezivi sa stvarnim identitetom korisnika, što dodatno otežava identifikaciju bez uvida u zvanične evidencije i tehničke podatke.

Istakao je i da mobilna verzija Signala ne dozvoljava direktno ubacivanje eksternih audio i video izvora, ali da je hipotetički moguće da se AI generisani sadržaj proizvodi na drugom uređaju i tehnički preusmjerava u komunikaciju, piše Pobjeda.

„Takav scenario zahtijeva naprednije tehničko znanje i dodatnu opremu, ali je u savremenim uslovima tehnički izvodljiv“, kazao je Cmiljanić.

Političke reakcije i najavljena saslušanja

Skupštinski Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i Odbor za bezbjednost i odbranu, saslušaće u narednih 15 dana direktora ANB-a Ivicu Janovića, ministra Šaranovića, ministra pravde Bojana Božovića i direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića, kako bi se utvrdile okolnosti u vezi sa bjekstvom prvostepeno osuđenog Medenice.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević ocijenio je da je situacija dodatno pogoršana.

„Crnogorska javnost je imala priliku da gleda uključenje bjegunca, osuđenog na 10 godina zatvora i šefa kriminalne grupe, u emisiji u kojoj sjedi ministar“, kazao je Zirojević.

Poslanica DPS-a Sonja Popović smatra da odgovornost snosi Vlada, dok je poslanik DNP-a Vladislav Bojović ocijenio da je saslušanje novinara skandal.

Reagovao je i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je poručio da u državi nema dovoljno političke odgovornosti.

„Od početka sam insistirao da građani moraju biti tačno informisani, da neko mora odgovarati za stanje u sistemu bezbjednosti, i na tome i dalje insistiram“, rekao je Milatović, piše Pobjeda.

Podršku Komneniću uputili su brojni predstavnici NVO sektora, dok su iz Sindikata medija i Crnogorskog helsinškog odbora za ljudska prava ocijenili da je postupanje policije bilo neprimjereno.

Da li je riječ o autentičnom javljanju odbjeglog Medenice ili o tehnički sofisticiranoj manipulaciji, ostaje da se utvrdi u nastavku postupanja nadležnih organa.