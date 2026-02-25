Ta odluka donijeta je nakon što je Specijalno državno tužilaštvo uložilo žalbe na odluku Višeg suda prema kojoj Vučinić nije poslat u pritvor.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Članu organizovane kriminalne grupe odbjeglog Miloša Medenice, Marku Vučiniću određen je pritvor, saznaju Vijesti iz više izvora.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tražilo je 31. januara da se bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici preinači rješenje i odredi pritvor.

Tri dana prije toga, ona je prvostepeno osuđena na deset godina zatvora, a određene su joj i mjere nadzora – zabrana napuštanja Kolašina i oduzimanje putne isprave.

Prema saznanjima Vijesti, odluka u tom dijelu još nije donijeta jer se čeka da jedan od njenih branilaca, advokat Zdenko Tomanović dostavi odgovor na žalbu.

Sin Vesne Medenice, Miloš Medenica, osuđen je takođe 28. januara na jedinstvenu kaznu od deset godina i dva mjeseca zatvora, za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično djelo krijumčarenje, dva krivična djela protivzakoniti uticaj putem pomaganja, kao i za sprečavanje dokazivanja. Miloš Medenica je pobjegao.