Dodao je i da bismo postali bolji, da mora da postoji nečija jasna odgovornost.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Predsjednik države Jakov Milatović komentarišući slučaj Miloša Medenice rekao je da se u Crnoj Gori u tom slučaju vidjelo sve osim nečije odgovornost.

"Od početka sam insistirao da građani moraju biti tačno informisani, da ovdje neko mora biti odgovaran za stanje u sistemu bezbjednosti, i na tome i dalje insistiram. U Crnoj Gori nema dovoljno političke odgovornosti", rekao je Milatović za RTCG.

