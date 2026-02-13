Dodao je i da bismo postali bolji, da mora da postoji nečija jasna odgovornost.
Predsjednik države Jakov Milatović komentarišući slučaj Miloša Medenice rekao je da se u Crnoj Gori u tom slučaju vidjelo sve osim nečije odgovornost.
"Od početka sam insistirao da građani moraju biti tačno informisani, da ovdje neko mora biti odgovaran za stanje u sistemu bezbjednosti, i na tome i dalje insistiram. U Crnoj Gori nema dovoljno političke odgovornosti", rekao je Milatović za RTCG.
