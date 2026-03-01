Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi da je oštećeno muško lice fizički napadnuto od strane dva lica i ubrzo potom pronašli i identifikovali ova lica kao M.B (21) i N.B (22), operativno interesantna lica iz Bijelog Polja.

Izvor: Profimedia

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su, u kratkom roku po prijavi, identifikovali, locirali i lišili slobode dva operativno – interesantna lica (OIL), osumnjičena za nasilničko ponašanje prema jednom muškom i jednom ženskom licu, koje se dogodilo sinoć u Bijelom Polju.

Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi da je oštećeno muško lice fizički napadnuto od strane dva lica i ubrzo potom pronašli i identifikovali ova lica kao M.B (21) i N.B (22), operativno interesantna lica iz Bijelog Polja.

Sumnja se da su M.B. i N.B. juče, 28.02.2026. godine, oko ponoći, nakon kraće rasprave na parking prostoru ispred jednog maloprodajnog objekta fizički napali oštećenog, zadajući mu više udaraca u predjelu tijela, nanijevši mu pritom lake tjelesne povrede. Nakon što se oštećeni udaljio, oni su ga sustigli, nastavljajući sa napadom - saopšteno je iz Uprave policije.

Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da je tom prilikom, kada su dva osumnjičena lica sustigla oštećenog, jedno žensko lice prišlo i pokušalo da ih razdvoji, te da ju je tada N.B. gurnuo na asfaltnu podlogu, usljed čega je i ona zadobila tjelesne povrede.

Ova dva OIL su lišena slobode i, uz krivičnu prijavu, će biti sprovedeni postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje.