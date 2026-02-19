Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je dva predmeta povodom bjekstva osuđenog šefa kriminalne organizacije Miloša Medenice, saopšteno je Pobjedi iz te institucije.

Izvor: screenshot

Kako je saopšteno, oba predmeta nalaze se u fazi izviđaja.

,,Radi zaštite interesa postupka, za sada nije moguće saopštiti više detalja", kazali su iz ODT-a.

Medenica je pobjegao uoči izricanja presude u podgoričkom Višem sudu, 28. januara, kada je osuđen na kaznu zatvora od deset godina i dva mjeseca. Istog dana određen mu je pritvor, ali ga policija nije zatekla u porodičnom stanu.

Njegov bijeg izazvao je snažnu reakciju javnosti, a dodatne kontroverze uslijedile su nakon što su se na društvenoj mreži Iks pojavili video-snimci na kojima se, navodno, obraća javnosti.

Uprava policije saopštila je da je riječ o sadržaju generisanom uz pomoć vještačke inteligencije.

Kulminacija je uslijedila prošle sedmice, kada je Medenica, preko mreže Iks zatražio da se uživo uključi u emisiju „Načisto“ na televiziji Vijesti, kako bi potvrdio autentičnost spornih snimaka.

Autor emisije Petar Komnenić prikazao je poruku koju je, putem aplikacije Signal, dobio od osobe koja se predstavila kao Medenica, nakon čega je tokom reklamne pauze obavio razgovor s njim, piše Pobjeda.

Snimak tog razgovora kasnije je emitovan u programu.

,,Kažem, pozdravljam Vas sve u studiju, pogotovo Vas gospodine Komneniću i stavljamo tačku na ovu temu, da ne smaramo više crnogorsku javnost ovim. To je to, pozdrav", čulo se na objavljenom snimku.

Dan nakon emitovanja razgovora, iz tužilaštva je Pobjedi saopšteno da dežurni tužilac nije naložio policiji da postupa u tom slučaju.

,,Ukoliko se eventualno utvrdi da je neko lice izvršilo krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, predmet će biti formiran", naveli su tada iz ODT-a.

Interesantno je da su nakon emitovanja snimka, policijski službenici sačekali Komnenića, koji je potom dao izjavu u policiji u svojstvu građanina.

Prema nezvaničnim saznanjima iz bezbjednosnog sektora, Medenica je Crnu Goru napustio preko ilegalnog graničnog prelaza i otišao u Srbiju, gdje bi mogao potražiti pomoć uticajnih osoba sa kojima njegova majka ima konekcije.

Prema navodima prvostepene presude, Medenica je imao ključnu ulogu u organizovanju i finansiranju kriminalne grupe koja je tokom 2019. i 2020. godine krijumčarila velike količine cigareta iz Slobodne carinske zone Luke Bar.

Grupa je, prema presudi, koristila lažnu dokumentaciju, korumpirane carinike i razrađenu logističku mrežu kako bi omogućila nelegalan izvoz duvanskih proizvoda, prenosi Pobjeda.