Među poginulima, prema navodima na persijskom servisu, i visoki vojni i politički zvaničnici

Njemački Dojče vele na persijskom jeziku objavio je objavu o tome ko je sve ubijen u američkim napadima na Iran, pored vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

Prema tim navodima, među stradalima je Ali Šamhani, dugogodišnji visoki savjetnik vrhovnog vođe i bivši sekretar Savjeta za bezbjednost.

شامگاه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ برای میلیون‌ها ایرانی زمانی برای شادی بود. بسیاری با حضور در خیابان‌های ایران و شماری از شهرهای جهان به رقص و پایکوبی پرداختند.pic.twitter.com/JDVogz3c6E — DW فارسی (@dw_persian)March 1, 2026

Navodi se i da je poginuo Mohamad Pakpur, komandant kopnenih snaga Revolucionarne garde, kao i Abdolrahim Musavi, vrhovni komandant regularne vojske Irana.

Među ubijenima je, kako je objavljeno, i Aziz Nasirzade, zamjenik načelnika Generalštaba oružanih snaga, dok je Mahmud Ahmadinedžad, bivši predsjednik države i član visokog državnog savjeta, takođe naveden među stradalima.