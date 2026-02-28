Lider DNP-a poručio da će Predsjedništvo stranke odlučiti o daljim koracima i odnosima sa NSD-om

Izvor: MONDO

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da će uskoro sazvati sjednicu Predsjedništva te partije, na kojoj će biti donijeti zaključci o daljem djelovanju DNP-a u okviru koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG), koju čini i Nova srpska demokratija (NSD), prenosi portal Vijesti.

Kako piše portal Vijesti, Knežević je to kazao odgovarajući na pitanje da li je sa liderom NSD-a i predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem razgovarao o budućnosti te koalicije.

„Na toj sjednici Predsjedništva donijećemo zaključke da radni tim koji bude predstavljao DNP obavi razgovore sa kolegama iz NSD-a kako bismo vidjeli dalju budućnost koalicije“, rekao je Knežević, a prenose Vijesti.

On je podsjetio da je iza njih, kako je naveo, decenija i po „političko-pravno-krivičnih ofanziva“, uz brojne uspone i padove.

„Mi smo 30. avgusta uspjeli da pobijedimo režim Mila Đukanovića, ali čini mi se da Milo Đukanović uopšte nije otišao poslije 30. avgusta, nego da su se pojavila nekoliko novih Mila Đukanovića i više ne možemo prepoznati ljude koji su bili dio šireg koalicionog aranžmana“, podvukao je Knežević, prenosi portal Vijesti.

Kako navodi portal Vijesti, Knežević je pojasnio da pod tim misli na vladu Zdravka Krivokapića i ljude iz Pokreta Evropa sad.

Govoreći o budućoj saradnji, ocijenio je da, kakva god bila odluka stranačkih organa DNP-a i NSD-a, postoji prostor za projektnu saradnju.

„Složićete se da je malo nelogično da jedan dio koalicije bude u vlasti, a drugi dio u opoziciji“, zaključio je Knežević, prenose Vijesti.