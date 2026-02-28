Mladi košarkaši Monaka i Arisa bili su na terenu kada se začula vazdušna opasnost.

Utakmica NextGen turnira Evrolige između Monaka i Arisa, koja se igrala u Abu Dabiju, hitno je prekinuta zbog bombardovanja vojnih baza koje se nalaze u blizini. Ratni sukob između Izraela i Irana, koji je počeo jutros, direktno je uticao i na sportska dešavanja u regionu.

Sudije su odmah prekinule meč, igrači su se povukli u svlačionice, a zatim su evakuisani iz hale. Sa razglasa se čulo hitno upozorenje, nakon čega je reagovano u roku od nekoliko minuta.

„NextGen turnir Evrolige je privremeno suspendovan zbog mjera bezbjednosti. Evroliga i domaćin trenutno procjenjuju situaciju, a dodatne informacije biće naknadno saopštene“, navedeno je u zvaničnom saopštenju.

Prema dostupnim informacijama, Iran je tokom jutra ispalio rakete ka Kataru i Abu Dabiju, gdje se nalaze američke vojne baze. Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštile su da su projektili usmjereni ka vojnim objektima presretnuti. Ipak, jedna osoba je stradala nakon što se dio građevine obrušio usljed eksplozija u blizini.

Bezbijednosna situacija u regionu i dalje je napeta, a organizatori turnira nastaviće da prate razvoj događaja prije donošenja odluke o nastavku takmičenja.