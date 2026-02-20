Lider Demokratske narodne partije (DNP) ocijenio da bi bivši Demokratski front bi već tad došao na vlast da 2016. godine nije bilo “insceniranog državnog udara”

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šef parlamenta i lider Nove srpske demokratije kazao je na konferenciji za medije u Skupštini Crne Gore da nakon 10 godina “konačno postoji pravosnažna presuda vezano za jednu tešku optužbu, za jednu tešku lažu” - slučaj “Državni udar”.

"Ja sam uvjeren da današnja Crna Gora mora da se ponaša na način da pravda i istina bude dostupna za sve", naveo je on.

Prvi čovjek najvišeg zakonodavnog doma poručio je da se raduje da je Vijeće Višeg suda danas oslobodilo bivšu ministarku Vesnu Bratić iz pritvora.

Govoreći o njenom slučaju, kazao je da "oni ne žele da sudstvo bude organ vlasti s kojim može da manipuliše bilo ko", te prihvataju samostalnu poziciju tužilaštva, ali da su u slučaju Bratić korištene metode koje "više priliče policijskoj državi".

Vrativši se na slučaj “Državni udar”, ocijenio je da je u pitanju pobjeda pravne države, poručivši da želi da “oni koji su ih proganjali” budu bolji ljudi, i da vjeruje da to može da se desi, te da ne želi da im se "iko sveti".

Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da je 7. novembra 2016. donesena prva naredba u istrazi u postupku u slučaju “Državni udar”, a da su "režimski mediji danima i danima crtali" njega i Mandića "kao inicijatore i ljude koji su dio organizovane kriminalne grupe, koja je imala za cilj da sruši ustavni poredak u Crnoj Gori".

Kazao je da su on i Mandić tom optužnicom osuđeni na po pet godina, a Mihailo Čađenović na osam mjeseci.

“Sjećate se i onog lažnog svjedoka saradnika koji je zbog ubistva hrvatskog državljanina iz 2002. osuđen na 21 godinu zatvora, i kog Crna Gora nije htjela da izruči, već mu je obećavala državljanstvo, samo da nastavi da izmišlja…”, navodi on.

"Presudu smo dobili prvostepenu 9. maja 2019. godine, na Dan pobjede kako bi pokazali međunarodnoj zajednici da su ovi strašni teroristi presuđeni simbolički na Dan pobjede i Dan Evrope. Naša borba traje 10 godina i dokazali smo da oni koji su nas proganjali treba da budu u zatvoru", dodao je Knežević, poručivši da oprašta “svim njegovim progoniteljima”.

Konstatovao je da 2016. godine nije bilo “insceniranog državnog udara”, bivši Demokratski front bi već tad došao na vlast.

Mandić i Knežević nisu htjeli da odgovore na pitanje “Vijesti” da li su razgovarali o budućnosti koalicije Za budućnost Crne Gore, rekavši da su danas organizovali konferenciju za medije jer su htjeli da pošalju “poruku slobode”, te da će na postavljena pitanja odgovoriti "narednih dana".

"Mi želimo da se svi građani u Crnoj Gori tu slobodu njeguju. Hvala Vam i čestitam i slobodu gospođi Vesni Bratić", dodao je Mandić.