Milan Knežević navodi da je postupak dodjele koncesija za aerodrome kompromitovan političkim pritiscima, kršenjem zakona i favorizovanjem južnokorejske Inčon grupe.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević optužio je premijera Milojka Spajića da je vršio pritisak i favorizovao južnokorejsku Inčon grupu u postupku dodjele koncesija za aerodrome u Zeti i Tivtu, navodeći da je spreman da o tim tvrdnjama svjedoči pred Specijalnim državnim tužilaštvom.

Knežević tvrdi da je, nezadovoljan ishodom prvog glasanja, premijer inicirao sastanak sa liderima parlamentarne većine, na kojem je insistirao da se utiče na članove komisije kako bi se glasanje ponovilo. Navodi da je tom prilikom upozorio da je postupak kompromitovan i da postoje sumnje da je neko uzeo novac, ali da na to nije bilo reakcije.

Prema njegovim riječima, pojedini članovi komisije, bliski premijeru, u javnosti su plasirali netačne informacije u korist Inčon grupe, dok je toj kompaniji, suprotno zakonu, omogućeno da tokom postupka obilazi tivatski aerodrom. Nakon sastanka, kako tvrdi, Spajić se putem video-poziva obratio članovima komisije i insistirao na ponovnom glasanju.

Knežević poručuje da je spreman da sve navode ponovi pred SDT-om i da se dobrovoljno odazove na saslušanje, dodajući da je od početka rada komisije bilo jasno da su Južnokorejci favorizovani.

On podsjeća da je DNP bio protiv davanja aerodroma pod koncesiju, smatrajući da su aerodromi u Zeti i Tivtu održivi, te navodi da su nedavno zabilježili trimilionitog putnika i potpisali ugovor sa Wizz Air-om.

Kao dodatni argument, Knežević ističe da je Vlada nedavno ponovo predložila izmjene zakona kojima su Zeta i Tivat, prema njegovim riječima, ostali bez 737 miliona eura, poručujući da građani Zete neće dozvoliti otuđenje svojih resursa.

Na kraju, Knežević navodi da jedva čeka dolazak premijera u Skupštinu kako bi se argumenti javno suočili, te poručuje glavnom specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću da stoji na raspolaganju za provjeru iznesenih navoda.