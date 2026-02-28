Viši sud ukinuo presudu kojom je odbijen zahtjev za 150.000 eura zbog navodno neosnovanog pritvora

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Podgorički Osnovni sud ponovo će odlučivati da li država treba da isplati 150.000 eura Cetinjaninu Nenadu Nenu Kaluđeroviću zbog povrede ugleda, časti i slobode, jer je, kako tvrdi, bio neosnovano pritvoren od 26. novembra 2008. do 3. juna 2011. godine, zbog sumnje da je u avgustu 2006. ubio Željka Jovanovića ispred lokala „Ambasador“ na Cetinju.

Viši sud u Podgorici ukinuo je prošlogodišnju presudu Osnovnog suda, koji je bio stava da država nije dužna da mu nadoknadi nematerijalnu štetu. Predmet već 11 godina prolazi kroz gotovo sve redovne sudove u Crnoj Gori, ali i kroz Ustavni sud.

„Ukida se presuda Osnovnog suda u Podgorici P.br.4491/23 od 4. 3. 2025. i predmet vraća Osnovnom sudu na ponovno suđenje“, navodi se u odluci Višeg suda iz decembra 2025. godine.

Kritike na račun prvostepene presude

Predsjednica vijeća, sutkinja Vojslavka Vuković Goločevac, ocijenila je da prvostepeni sud nije dao valjane i jasne razloge o odlučnim činjenicama, te da je time počinjena bitna povreda postupka, što je dovelo do pogrešne primjene materijalnog prava.

Ona je istakla da se nakon pravosnažne oslobađajuće presude više ne može dovoditi u pitanje pretpostavka nevinosti. Kaluđerović je, podsjeća se, pravosnažnom presudom Višeg suda 2012. godine oslobođen optužbe za ubistvo.

Za njim je 2006. raspisana potjernica, a pritvor mu je određen početkom 2007. godine. U novembru 2008. dobrovoljno se javio sudu, nakon čega mu je produžen pritvor zbog opasnosti od bjekstva. Pritvor je ukinut rješenjem Apelacionog suda 3. juna 2011. godine, pišu Vijesti.

Dugogodišnji sudski postupci

Prvobitnom presudom Osnovnog suda iz 2015. godine djelimično je usvojen njegov zahtjev i državi je naloženo da mu isplati 36.300 eura na ime nematerijalne štete. Ta odluka je potvrđena u Višem sudu, ali je Vrhovni sud 2016. usvojio reviziju države i odbio zahtjev, pišu Vijesti.

Ustavni sud je 2017. usvojio ustavnu žalbu Kaluđerovića i ukinuo odluku Vrhovnog suda, vraćajući predmet na ponovno odlučivanje. Nakon novih presuda i ukidanja, predmet je više puta vraćan na početak, a posljednje ukidanje desilo se krajem 2025. godine.

Kaluđerović u bjekstvu

Nenad Kaluđerović gotovo tri godine izmiče crnogorskim istražiteljima. Od aprila 2023. godine za njim se traga zbog sumnje da je dio kriminalne grupe odgovorne za dvostruko ubistvo u Spužu 14. oktobra 2020. godine.

Specijalno državno tužilaštvo tereti 31 osobu, navodno okupljenu od strane vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, za stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo Damira Hodžića i Adisa Spahića.

Odluka Osnovnog suda u ponovljenom postupku mogla bi konačno dati odgovor na pitanje da li država ima obavezu da Kaluđeroviću isplati traženu odštetu, prenose Vijesti.