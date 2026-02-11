Knežević je izjavio da ukoliko se ne održi sjednica Skupštine koja je zakazana za 23. mart, Mujović ima još jednu priliku do juna da održi sjednicu, a ukoliko se to ne desi, u Podgorici će biti uvedena prinudna uprava.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Lider Demokratske narodne partije i poslanik Milan Knežević kazao je da bi elementarno korektno bilo da gradonačelnik Podgorice Saša Mujović podnese ostavku i da većina u Skupštini Glavnog grada pokuša da revitalizuje koalicioni sporazum na način da se okupe oko neke druge ličnosti bilo iz Pokreta Evropa sad ili neke druge partije iz većine, prenosi CdM.

Knežević je izjavio da ukoliko se ne održi sjednica Skupštine koja je zakazana za 23. mart, Mujović ima još jednu priliku do juna da održi sjednicu, a ukoliko se to ne desi, u Podgorici će biti uvedena prinudna uprava.

“A onda će Odbor povjerenika upravljati Glavnim gradom do izbora 2027. godine. Ja zato još jednom apelujem na gospodina Mujovića da podnese ostavku, da pokušamo da se okupimo oko neke nove ličnosti. Nije ta fotelja sve u životu jednog političara ili jednog čovjeka. Očigledno je da su mnogi oboljeli od te nove bolesti koja se zove “foteljizam” i nikako da napuste te funkcije, čak i u momentima kada su ostali bez podrške”, kazao je Knežević u emisiji na RTHN.

On kaže da zbog nedostatka podrške, Mujović treba da podnese ostavku.

“Da pokušamo da revitalizujemo koalicioni sporazum na način da se okupimo oko neke druge ličnosti, da li iz PES-a, da li iz neke druge političke partije koja je činila većinu, to je sad već pitanje procjene. Ali svakako gospodin Mujović je posljednja osoba koja može nekoga da pita, da se izjašnjavaju da li su za ovoga ili su za onoga, posebno što više nije gradonačelnik, a još manje je tužilac, ako se u međuvremenu nije desilo nešto, pa je on postao specijalni državni tužilac, pa će sada da zove na saslušanje”, kazao je on, piše CdM.

Komentarišući izjavu Mujovića da će razgovarati sa direktorima iz redova DNP-a, te da će ih pitati da se izjasne jesu li na njegovoj ili Kneževićevoj strani, lider DNP-a je kazao da direkori ne moraju da se dokazuju Mujoviću jer su se dokazali i prije nego što su došli na te funkcije.

”Saša Mujović nema nijednu mogućnost da njih smijeni, niti ih može smjenjivati iako je najavio da će ih pitati kakvi su im stavovi. On može da ih pita i kako su im kući i jesu li što spremali za ručak, ali njegove nadležnosti su tu potpuno ograničene i ja bih mogao sad da postavim pitanje, obzirom da je Saša Mojović izgubio podršku, zašto sad ne podnese ostavku i šta će biti sa njegovim direktorima. Mislite sad da ja pozovem da pitam njegove kojih je mnogo više nego direktora Demokratske narodne partije, da ih pitam da li podržavate Sašu Mojovića ili podržavate mene. To je najbolji pokazatelj koliko gospodin Mujović uopšte ne zna kako funkcioniše Glavni grad, kako funkcionišu politički procesi”, rekao je Knežević.