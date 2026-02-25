On je kazao da se neće povući, te da je njihova borba je tek počela.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Skupštini je između ostalog aktuelanizovano pitanje Botuna. Zbog najnovijih dešavanja u Botunu, poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević imao je pitanje za ministra zdravlja, koji je u Skupštini obrazlagao zakone iz svog resora, prenosi portal RTCG.

A budući da, kako je kazao, postoje zahtjevi da se krene u smjenu rukovodstva Glavnog grada, biće, poručuje, prinuđen je da da saglasnost za smjenu gradonačelnika i ostalih čelnih ljudi.

“Vjerovatno ću biti prinuđen da dam saglasnost za pokretanje smjene i Saše Mujovića i ostalih čelnih ljudi u Glavnom gradu jer nas nećete trovati, a mi da aplaudiramo…”, kazao je Knežević tokom rasprave.

“Svejedno smo mrtvi, upisani smo u mrtve. Nećemo umirati na rate, a bogami ćemo mnoge povući za sobom, jer nećemo biti kolateral,“ rekao je Knežević.