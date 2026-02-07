Analitičari ocjenjuju da je Nova srpska demokratija zauzela taktički najpovoljniju poziciju – ostaju u vlasti, nude dijalog i odgovornost za rasplet vraćaju partnerima

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Nova srpska demokratija (NSD) poslala je poruke spremnosti na dijalog i očuvanje koalicije „Za budućnost Crne Gore“, ali je istovremeno jasno stavila do znanja da dalja sudbina saveza sada zavisi od Demokratske narodne partije (DNP). Time je, ocjenjuju analitičari, odgovornost za eventualni raspad koalicije praktično prebačena na stranku Milana Kneževića.

Politički analitičar Stefan Đukić smatra da je NSD u novonastaloj situaciji povukla racionalan i taktički promišljen potez, pišu Vijesti.

„Postavili su sebe kao pomirljive, kooperativne i spremne za nastavak saradnje. Ako se koalicija raspadne, mogu reći da su uradili sve. Ako opstane, biće oni koji su isposlovali pomirenje“, kazao je Đukić.

NSD je, nakon sjednice stranačkih organa, poručila da želi očuvanje koalicije i stabilne Vlade, naglašavajući da se „ono što je srpski narod teško stekao ne smije izgubiti olako“. Predsjedniku Skupštine i lideru NSD-a Andriji Mandiću dat je mandat da „u bratskoj komunikaciji“ razgovara s Milanom Kneževićem, ali i sa premijerom Milojkom Spajićem i ostalim liderima parlamentarne većine.

Kako navode Vijesti, poruke NSD-a uslijedile su nakon odluke DNP-a da napusti državnu vlast i koaliciju u Podgorici, zbog neslaganja oko identitetskih pitanja i projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu. Iako je izlazak DNP-a uzdrmao vlast u Glavnom gradu, parlamentarna većina na državnom nivou ostaje stabilna.

Đukić ocjenjuje da NSD ovom strategijom komunicira istovremeno sa partnerima, biračima i međunarodnim faktorima.

„Ne zatvaraju vrata nijednoj strani. Predstavljaju se kao faktor stabilnosti, što je važno i prema spolja“, rekao je on.

Prema njegovim riječima, ovakav pristup odgovara i dijelu biračkog tijela koji preferira postepene promjene, za razliku od radikalnijeg pristupa koji zagovara DNP.

U međuvremenu, nakon odlaska ministara iz redova DNP-a, otvoreno je pitanje popune upražnjenih pozicija u Vladi. Nezvanične informacije ukazuju da bi dio tih mjesta mogao pripasti NSD-u, čime bi se dodatno učvrstila njihova pozicija u izvršnoj vlasti.

Sudbina koalicije „Za budućnost Crne Gore“ sada zavisi od odluka DNP-a i eventualnog razgovora Kneževića i Mandića. NSD je, porukama dijaloga i ostanka u vlasti, jasno stavila do znanja da je spremna na kompromis – ali ne i na političku odgovornost za eventualni lom.