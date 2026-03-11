Oglasio se Kristijan Golubović: Udaljen iz stana zbog prijetnji i nasilja, a evo šta je imao da poruči ženi

Kristijan Golubović se oglasio nakon vijesti da je udaljen iz stana na Voždovcu

Izvor: Youtube printscreen / AmiG Show

Kristijan Golubović oglasio se za Telegraf.rs nakon što je u utorak, 10. marta, udaljen iz stana zbog prijetnji i nasilja u porodici.

Kaže, "nekad planu", ali se vole.

"Stalno neke špekulacije oko nas. Mi smo takvi, možda nekad planemo, posvađamo se. Ali, mi se volimo i imamo djecu, to nas povezuje i cio život će nas povezivati" počeo je Kristijan.

"Neću da kažem iz ljubavi i poštovanju prema njoj u kakvim smo sada odnosima, ali sve se to izgladi. Radimo i na istom mjestu, imamo mi i neke naše šale, ma sve će to biti super" rekao je Golubović.

Policija u Beogradu u utorak je Kristijanu Goluboviću izrekla hitne mjere udaljenja iz stana i zabrane prilaska i komunikacije supruzi Spalević Kristini, jer je isti u stanu na Voždovcu, posle verbalne rasprave sa njom, istu vrijeđao, uputio joj prijetnje, a zatim i fizički napao i gurao je.

Istragu vodi Drugo OJT u Beogradu.

(Telegraf, MONDO)