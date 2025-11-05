On očekuje da će rezultati londonske studije potvrditi da tehnologija planiranog kolektora nije bezbjedna za okolinu, te da će analiza biti ključna uoči referenduma zakazanog za 14. decembar.

Predsjednik Opštine Zeta, Mihailo Asanović, istrajan je u stavu da kolektor u naselju Botun ne treba graditi, uprkos tome što je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo građevinsku dozvolu za ovaj projekat.

U „Bojama jutra“ na TV Vijesti, Asanović je najavio da će za desetak dana biti gotova studija stručnjaka sa Univerziteta u Londonu koja će potvrditi njegov stav.

"Siguran sam da izgradnja kolektora na planiranoj lokaciji u Botunu ugrožava život građana, jer se već na 150 metara nalaze kuće, a na oko 500 metara postoji velika gustoća naseljenosti. Smatramo da je planirana tehnologija zastarjela i nebezbjedna za ljude koji žive u neposrednoj blizini", kazao je Asanović.

On očekuje da će rezultati londonske studije potvrditi da tehnologija planiranog kolektora nije bezbjedna za okolinu, te da će analiza biti ključna uoči referenduma zakazanog za 14. decembar.

Asanović naglašava da će referendum biti sproveden potpuno transparentno, uz nadzor opštinske komisije, a njegova svrha je da građani jasno iskažu svoj stav o izgradnji kolektora.