Dodao je i da ne postoji nikakva zavisnost između posljednjih dešavanja u Podgorici i prava i obaveza izvođača radova.

Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da ne može biti problema sa izvođačem radova na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda, koji je iz Turske.

On je povodom izdavanja dozvole za izgradnju kolektora u Botunu kazao za "Dan" da je na taj način riješena glavna procedura.

"Slijedi prijava gradnje. Ne želim da licitiram sa tačnim terminom početka gradnje" rekao je Mujović.

Dodao je i da ne postoji nikakva zavisnost između posljednjih dešavanja u Podgorici i prava i obaveza izvođača radova.

Kako je rekao, to ostaje u skladu sa potpisanim ugovorom.

Građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu izdata je danas od strane Ministarstva urbanizma i prostornog planiranja.

Za građevinsku dozvolu za izgradnju kolektora u Botunu zajednički su aplicirali Glavni grad i preduzeće Vodovod i kanalizacija.

Izgradnji kolektora protive se mještani Botuna, Opština Zeta i Demokratska narodna partija Milana Kneževića, prenosi Antena M.