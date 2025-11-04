Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević tvrdi da se može naći rješenje za problem u Botunu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je, u ime njegovog prijatelja Braca Miranovića, ponudio zemlju u Donjim Kokotima za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koje se nalazi sa druge strane rijele Morače.

"Braco Miranović želi da bude čovjek koji želi da pomogne. Nudi svoje imanje. Svi sad imaju alternativu. Zahvaljujem se Bracu Miranoviću", kazao je Knežević, prenosi Pobjeda.

Istakao je i da će, ako se ovo dogodi, predložiti Miranovića za počasnog građanina Zete.