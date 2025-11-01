Knežević je naveo da su Ministarstvo ekologije i Ministarstvo urbanizma donijeli odluke „vođene političkim, a ne zakonskim motivima“, te optužio vlast da pokušava da „pretvori Zetu u crnogorski Černobilj“.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je da izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Botun neće biti dozvoljena bez saglasnosti građana Zete, ističući da će jedina odluka koju poštuje biti ona donesena na referendumu 14. decembra.

Kako prenosi portal CDM, Knežević je naveo da su Ministarstvo ekologije i Ministarstvo urbanizma donijeli odluke „vođene političkim, a ne zakonskim motivima“, te optužio vlast da pokušava da „pretvori Zetu u crnogorski Černobilj“.

„Građane Zete, uključujući i mene, odluke ovih ministarstava neće obavezivati. Poručujem Denizu Albarjaku iz Kuzu grupe da se uzdrži od izjava o početku radova, jer ih neće počinjati ni on ni njegovi partneri iz Glavnog grada i Vlade“, kazao je Knežević.

Dodao je da borba za zdravu životnu sredinu u Zeti traje više od tri decenije i da u njoj „neće odstupiti ni korak“.

„Branimo živote naše djece, i to je obaveza svetija od bilo kojeg ugovora. Ili kako je rekao Njegoš – ‘Čast i bruka žive dovijeka’“, poručio je Knežević.