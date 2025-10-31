"Kroz izdavanje građevinske dozvole završena je glavna proceduralna stvar za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Slijedi prijava gradnje. Ne želim da licitiram sa tačnim terminom početka gradnje" rekao je Mujović.

Glavni grad Podgorica

Za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu izdata je građevinska dozvola. Dozvolu je dalo Ministarstvo prostornog planiranja kojim rukovodi Slaven Radunović na zahtjev Glavnog grada i preduzeća Vodovod.

Njenim izdavanjem stekli su se uslovi da izvođač radova, turski konzorcijum - firme Kuzu Grup i Alkatraš, krenu sa radovima. Koliko smo blizu dolaska graditelja iz Turske gradonačelnik Saša Mujović u izjavi za „Dan" kako je rekao, neće da licitira.

Mujović je istakao da ne može biti problema sa izvođačem radova iz Turske u kontekstu trenutnih dešavanja u našoj zemlji.

"Ne postoji nikakva zavisnost između posljednjih dešavanja u Podgorici i prava i obaveza izvođača radova, koji ostaju u skladu sa potpisanim ugovorom" kazao je Mujović.

Uslovno druga strana ove medalje, Opština Zeta koja podržava stanovnike Botuna koji se godinama protive gradnji u njihovom naselju, kako je rekao predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović za „Dan" nijesu iznenađeni izdavanjem građevinske dozvole.

"To sam očekivao s obzirom na pritiske koji su vršeni sa državnih adresa, NVO i ambasada" rekao je Asanović.

On je istakao da ova vijest nije neočekivana od oba ministarstva - prostornog planiranja na čijem je čelu Slaven Radunović iz Nove srpske demokratije, i ekologije na čelu sa Damjanom Ćulafićem, iz redova Demokrata.

"Ipak sa ljudske strane očekivali smo od ministra Radunovića da pokuša da prolongira odluku znajući da Opština Zeta nije saglasna sa tim. Istovremeno znajući da je zajedno sa nama obećavao u kampanji za lokalne izbore, kada je bio nosilac liste 2018. godine da neće graditi kolektor u Botunu. Očekivali smo da neće ovako brzo reagovati, ali nas sa druge strane i ne čudi jer su u ministarstvu Radunovića sve kadrovi DPS-a i Gvozdenovića - počevši od državnih sekretara koji su bili na listama DPS -a pa i svih načelnika i službenika. Kada to pogledamo i sagledamo ne čudi nas ova odluka" naveo je Asanović.

Asanović je kazao da ne odustaju od referenduma na kojem će se građani Zete izjasniti da li žele ili ne podgorički kolektor u Botunu.

"Za nas će rezultat referenduma biti obavezujući" rekao je Asanović.

Preostaje nam, kaže on, da zajedno sa građanima Botuna nastavimo da se borimo.

"Ministarstvo ekologije je odbilo našu žalbu na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, a par sati nakon toga Ministarstvo prostornog planiranja donijelo građevinsku dozvolu" kaže Asanović.

Na pitanje da li sada ima svrhe organizovati referendum, Asanović je ponovio da nijesu sumnjali da će biti ovakva odluka.

"Vidjelo se kakav je bio pritisak na jedno malo mjesto Botun, sa 800 stanovnika.E pa njih 20.000 stanovnika Zete koji neće ostaviti na cjedilu, već ćemo se svi zajedno boriti. Građani će na referendumu donijeti odluku da li su za to, a ako neko bude htio na silu da gradi, mimo volje građana Zete, mislim da će pokazati svoje pravo lice. Imamo Zakon o teritorijalnoj organizaciji koji kaže da se dio katastarskih parcela planiranih za kolektor nalazi na teritoriji opštine Zeta. Mi ćemo prema Upravnom sudu pokrenuti žalbe. Iskoristićemo sve mehanizme koje možemo, nećemo odustati, ali na kraju ostaje nam mehanizam da fizički branimo da se gradi kolektor na toj teritoriji" istakao je Asanović.

Direktor Vodovoda Aleksandar Nišavić saopštio je da će u narednih nekoliko dana pripremiti sve što je neophodno za početak gradnje postrojenja. On je naveo da će Građevinskoj inspekciji dostaviti određenu dokumentaciju, kako bi izvođač u najkraćem roku mogao da počne sa radovima.

"Slijede aktivnosti koje podrazumijevaju omogućavanje izvođaču da mobiliše gradilište i krene sa radovima na lokaciji. Početak radova je jako bitan, jer moramo utrošiti preostalih 1,5 miliona eura do kraja godine, i početi sa povlačenjem grant sredstava podrške, a ova sredstva su namijenjena upravo za izvođenje radova i ostale potrebe u narednim fazama sprovođenja projekta" saopštio je Nišavić.

Prema Zakonu o izgradnji objekata investitor je, u ovom slučaju Glavni grad i Vodovod, dužan da građevinskom inspektoru prijavi početak građenja objekta najkasnije sedam dana prije početka građenja, čime se ozvaničava početak radova. Uz prijavu građenja, kako je propisao zakon, investitor dostavlja ugovor o angažovanju izvođača radova i ugovor o angažovanju stručnog nadzora, dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti izvođača radova i stručnog nadzora. Prijava početka građenja se biće objavljena na internet stranici Ministarstva prostornog planiranja, odnosno organa lokalna uprave, u roku od tri dana od dana podnošenja prijave.

Nakon što investitor preda prijavu za gradnju, dužan je da na gradilištu postavi tablu sa inforacijama o projektu.

Ugovor o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda potpisan je 10. juna 2022. godine, a za izvođača je izabran konzorcijum iz Turske - Kuzu Grup i Alkatraš. Ugovor su potpisali gradonačelnik Ivan Vuković, a u ime Kuzu Grup Mehmet Emre Bastopku.

Rok za završetak postrojenja, prema ugovoru, je 36 mjeseci.