Izvor: Glavni grad Podgorica, M. Vujisić

Nakon što je izdata dozvola za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, projekat ulazi u završnu fazu priprema, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović. U izjavi za RTV Podgorica kazao je da ne želi da licitira sa datumom početka radova i najavio realizaciju novih kapitalnih projekata u Glavnom gradu.

Kada je riječ o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, Mujović poručuje da se u ovom trenutku ne može govoriti o tačnom početku radova. Naglašava da je najvažnije da se projekat vodi stručno i bez političkih pritisaka.

„Bilo kakva licitacija o datumu početka radova, bila bi neozbiljna. Drago mi je da je ministarstvo gospodina Radunovića pokazalo visok nivo profesionalnosti, što se oduprlo pritiscima i što nije dozvolio da ova odluka bude u sjenci političkih tenzija“, kazao je Mujović.

Što se tiče drugih velikih infrastrukturnih projekata – za spajanje Bulevara Save Kovačevića i Josipa Broza Tita, kao i za uređenje Trga golootočkih žrtava, Glavni grad neće izdvojiti ni cent, kaže Mujović. Projekti će, dodaje, biti finansirani iz kapitalnog budžeta Vlade za narednu godinu.

„Podvožnjak koji će spajati Bulevar Save Kovačevića sa Bulevarom Josipa Broza, jedne od najznačajnijih saobraćajnica, a što se tiče Trga golootočkih žrtava, sigurno ćete se složiti sa mnom da je prostor oko željezničke i autobuske stanice poprilično neuređen i tu smo se odlučili da se fokusiramo“, kaže Mujović.

Realizacija tih projekata, kako je zaključio, omogućiće da Podgorica bude uređenija i ekološki odgovornija, prenosi RTV Podgorica.