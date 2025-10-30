Kada pripremimo dokumentaciju što ćemo uraditi u najkraćem mogućem roku, obavijestićemo izvođača i nakon toga ćemo imati više informacija kada je isti u mogućnosti da krene sa pripremnim radovima na ovoj lokaciji

Izvor: Glavni grad Podgorica

Poslije brojnih odgađanja, rasprava i protesta prvi ašov uskoro će biti zaboden u Botunu i označiti početak gradnje kolektora. Nakon što je Ministarstvo prostornog planiranja izdalo građevinsku dozvolu, u podgoričkom Vodovodu očekuju da bi radovi mogli početi već narednog mjeseca, pišu Vijesti.

"Kada pripremimo dokumentaciju što ćemo uraditi u najkraćem mogućem roku, obavijestićemo izvođača i nakon toga ćemo imati više informacija kada je isti u mogućnosti da krene sa pripremnim radovima na ovoj lokaciji. Mi se nadamo da će to biti u veoma kratkom roku, jer je potrebno iskoristit preostala kreditna sredstva", istakao je Aleksandar Nišavić, direktor podgoričkog Vodovoda.

Međutim, prvi čovjek Opštine Zeta Mihailo Asanović ne odustaje od namjere da sa sugrađanima stane ispred mašina.

“Jedan dio parcela pripada Opštini Zeta i oni nikako nijesu mogli da izdaju građevinsku dozvolu i mi ćemo ići na sljedeću instancu, a to je Upravni sud. Ono što ćemo mi uraditi to je da ćemo fizički spriječiti da se taj zagađivač gradi na našoj teritoriji", najavio je on.

Sa druge strane, Nišavić tvrdi da i u tom slučaju imaju rješenje.

"Nema razloga da dođe do takvih scena i situacija. Mi smo negdje i ugovorom obavezni u jednom dijelu da obezbijedimo početak radova izvođača, tako da su predviđene i neke mjere koje podrazumijevaju i nepopularne mjere, ali koje bi se morale primijeniti", ističe on.

Iako se žalba protiv rješenja Ministarstva može izjaviti, ona prema informacijama portala Vijesti ne odlaže gradnju. Asanović je ogorčen i na ministra prostornog planiranja i urbanizma Slavena Radunovića, koji dolazi iz njegove političke struje, jer je u predizbornoj kampanji bio protiv izgradnje kolektora, a sada ga odobrava.

"Mene i ne čudi ni od ministra Ćulafića ni Radunovića, kod Radunovića imate cijeli kadar Brana Gvozdenovića, imate državne sekretare,koji su bili na listama DPS-a i sve ostale, ne samo državne sekretare već i ljude po dubini", kaže predsjednik Opštine Zeta.

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević, je u više navrata zaprijetio da će oboriti vlast u Podgorici ako se krene sa tim projektom. Uprkos tome, gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istrajan je u stavu da je ovo šansa koja se ne smije propustiti, te da je, kako je kazao Televiziji Vijesti, vlast prolazna i to i nije važno svakome ko je čistog srca, prenosi Vijesti.