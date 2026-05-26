Armoni Bruks je odbio milionsku ponudu Partizana i odlučio je karijeru da nastavi u francuskom Asvelu.
Armoni Bruks odbio je Partizan i odlučio gdje želi da nastavi karijeru. Umjesto Srbije, izabrao je Francusku, "Mozzartsport" prenosi da je odlučio da potpiše za Asvel i da će tamo da ode iz Armanija. Dakle, umjesto života u Milanu bira život u Lionu.
Već neko vrijeme priča se o njegovom dolasku u Partizan i o ponudi koju mu je srpski klub poslao - dvogodišnji ugovor od ukupno četiri miliona evra. Izgleda da je iz Asvela stigla još unosnija ponuda za njega.
Amerikanac odbio milione od Partizana: Ostaje u Evroligi, izabrao je novi klub
Ne čudi to toliko pošto je legendarni Toni Parker odlučio da sjedne na klupu francuskog tima i da napravi drim-tim. Navodno će mu pomagati čuveni francuski trener Vensan Kole. Želja je da naprave ekipu koja će imati znatno veću ulogu u Evroligi. Trenutnu sezonu završili su na posljednjem mjestu na tabeli.
Bruks MVP u Italiji
Armoni Bruks nedavno je dobio priznanje i za najkorisnijeg igrača u italijanskom šampionatu (MVP). Sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosječnim indeksom od 14,4 američki bek dobio je individualno priznanje. Uz to je ubacio 77 trojki u ligi po čemu je na vrhu.
Bruks je u Evroligi bilježio prosječno 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Najbolje partije u sezoni pružio je protiv Efesa (31 poen, 7/12 za tri), kao i u oba meča protiv Panatinaikosa (kod kuće 26, 8/14 za tri), pa je u gostima ubacio 24 poen (5/9 za tri).