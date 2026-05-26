Armoni Bruks odbio je Partizan i odlučio gdje želi da nastavi karijeru. Umjesto Srbije, izabrao je Francusku, "Mozzartsport" prenosi da je odlučio da potpiše za Asvel i da će tamo da ode iz Armanija. Dakle, umjesto života u Milanu bira život u Lionu.

Već neko vrijeme priča se o njegovom dolasku u Partizan i o ponudi koju mu je srpski klub poslao - dvogodišnji ugovor od ukupno četiri miliona evra. Izgleda da je iz Asvela stigla još unosnija ponuda za njega.

Ne čudi to toliko pošto je legendarni Toni Parker odlučio da sjedne na klupu francuskog tima i da napravi drim-tim. Navodno će mu pomagati čuveni francuski trener Vensan Kole. Želja je da naprave ekipu koja će imati znatno veću ulogu u Evroligi. Trenutnu sezonu završili su na posljednjem mjestu na tabeli.

Bruks MVP u Italiji

Armoni Bruks nedavno je dobio priznanje i za najkorisnijeg igrača u italijanskom šampionatu (MVP). Sa prosjekom od 16 poena, 4,2 skoka i prosječnim indeksom od 14,4 američki bek dobio je individualno priznanje. Uz to je ubacio 77 trojki u ligi po čemu je na vrhu.

Bruks je u Evroligi bilježio prosječno 13,1 poena, 3,5 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Najbolje partije u sezoni pružio je protiv Efesa (31 poen, 7/12 za tri), kao i u oba meča protiv Panatinaikosa (kod kuće 26, 8/14 za tri), pa je u gostima ubacio 24 poen (5/9 za tri).