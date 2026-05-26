Sud dodijelio starateljstvo Severini

Autor Marina Cvetković
Kako su prenijeli hrvatski mediji, dječak će ubuduće živjeti sa majkom, što je za Index.hr potvrdila Severinina advokatica Jasminka Biloš.

Opštinski građanski sud u Zagreb donio je nepravosnažnu presudu u dugogodišnjem sporu oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićem, sinom pjevačice Severina i srpskog preduzetnika Milan Popović.

Kako su prenijeli hrvatski mediji, dječak će ubuduće živjeti sa majkom, što je za Index.hr potvrdila Severinina advokatica Jasminka Biloš.

Ona je navela i da će detalji o odnosima i viđanjima sa ocem biti naknadno uređeni sudskom odlukom. Zanimljivo je da je na jednom nastupu prije pet mjeseci Severina javno najavila kakva će presuda biti, a u nastavku možete pročitati više detalja.

Kako portal Republika saznaje, uprkos želji malog Aleksandra da starateljstvo i dalje bude zajedničko, sud je, prema navodima tog portala, donio presudu u Severininu korist.

Sukob oko starateljstva nad Aleksandrom Popovićem traje još od 2013. godine, nedugo nakon raskida pjevačice i preduzetnika. Jedan od ključnih trenutaka u ovom dugom pravnom procesu dogodio se početkom 2024. godine, kada je Vrhovni sud Hrvatske ukinuo raniju odluku o zajedničkom starateljstvu i privremeno dodijelio brigu o djetetu ocu.

Nakon toga, Županijski sud u Split donio je novu odluku kojom je ponovo uspostavljeno zajedničko roditeljsko staranje.

