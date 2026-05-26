Traže restituciju imovine i poručuju da su iscrpili sve institucionalne mogućnosti

Nevladina organizacija „Udruženje manjinskih akcionara Radoja Dakića” zakazala je za sjutra u 10 časova protestno okupljanje dioničara bivše fabrike „Radoje Dakić”, prenosi portal Dan.

Kako navodi portal Dan, protest će biti održan ispred Vlada Crne Gore, odakle će se okupljeni uputiti ka platou pored Skupština Crne Gore.

Iz Udruženja su saopštili da će na protestu ponoviti zahtjev koji su vlastima predali prije godinu i po dana, a koji se odnosi na vraćanje, kako tvrde, bespravno otuđene imovine.

„U državi u kojoj su osnovne vrijednosti vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, pravo privatne svojine je najzaštićenije i neprikosnoveno“, navodi se u pozivu na protest, prenosi portal Dan.

Dodaje se da je Udruženje prikupilo više od dvije hiljade pojedinačnih izvoda o vlasništvu hartija od vrijednosti od Centralnog klirinškog depozitarnog društva, u kojima je nominalna vrijednost jedne akcije 28,92 eura.

Iz NVO su kazali da su o ovom pitanju razgovarali i sa predsjednikom Skupštine i njegovim saradnicima, ali tvrde da nijesu dobili odgovor koji očekuju.

„Iscrpili smo sve mogućnosti i jedini preostali prostor za djelovanje je ulica“, poručili su iz Udruženja, prenosi portal Dan.