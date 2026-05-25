Novak Đoković se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa

Izvor: Valery HACHE / AFP / Profimedia

Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Rolan Garosa pošto je bio bolji od Francuza Đovanija Mpešija Perikara 5:7, 7:5, 6:1, 6:4, 6:4. Legenda tenisa nije počela sjajno, Novak je čak izgubio i prvi set, ali je posle skoro tri sata borbe uspio da se plasira u narednu fazu takmičenja, gdje će mu rival biti Valentin Rojer, još jedan domaći igrač.

Novak nije počeo najbolje, ali smo u trećem i četvrtom setu vidjeli pravog Novaka. Na samom početku sve je proticalo u znaku mladog rivala. Perikar je servirao snažno, a srpski teniser nije imao rešenje za nevjerovatno precizne i jake servise 80. igrača svijeta. Veliku borbu vidjeli smo i u drugom setu, ali je vrlo važno istaći da je Novak posle velikog broja brejk prilika napokon uspio da oduzme servis rivalu, i to baš za izjednačenje u setovima (1:1).

Uslijedio je treći set u kojem je Novak ekspresno, za samo 24 minuta, uspio da dođe do vođstva od 2:1 u setovima. Ono što je bilo sjajno vidjeti jeste da je Perikar u trećem setu osvojio svega sedam poena. U međuvremenu, Perikar je upao u krizu, promašivao je, servirao loše, čak je zatražio i medicinsku pomoć zbog bola u palcu desne ruke. Ništa od toga nije moglo da mu pomogne da se vrati u meč, čak ni brejk na startu četvrtog seta.

Francuz je posle brejka Novaka Đokovića uspio da oduzme servis najboljem teniseru svih vremena. Potom je bez izgubljenog poena potvrdio brejk, ali je ostavio utisak da ne servira snažno kao na početku susreta. U nastavku se igralo gem za gem, a mlađi rival bio je korak ispred. Tako se igralo sve do 3:3, a onda je Novak uspio da natjera Perikara na grešku u jednom od važnijih poena, što je Novaku donijelo vođstvo od 4:3 u četvrtom setu.

Nije bilo napetosti u nastavku meča, igralo se gem za gem, što je Novaku odgovaralo za potvrdu plasmana u drugo kolo Rolan Garosa.