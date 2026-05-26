Novak Đoković bio je iskren kad je govorio o fizičkoj spremi, oporavku i godinama, pa je tom prilikom otkrio da je od organizatora Rolan Garosa tražio raniji termin, kako bi imao više vremena za odmor

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković uspješno je otvorio nastup na Rolan Garosu, a posle plasmana u drugo kolo otkrio je da je pred start turnira imao i poseban zahtjev za organizatore. Srpski teniser želio je da meč prvog kola odigra u nedelju, što mu je na kraju i omogućeno, pa je posle pobjede nad Đovanijem Mpeši Perikarom obezbijedio duel sa Valentinom Rojerom.

"Jednostavno idem dalje, ostao sam u turniru. Želio sam da igram u nedelju i izašli su mi u susret, što mi sada donosi dva dana odmora. Telo se više ne oporavlja kao ranije i potpuno sam svjestan toga", rekao je.

Đoković je istakao i da priprema za Pariz nije bila idealna, prije svega zbog problema sa povredom i manjka mečeva na šljaci pred drugi grend slem u sezoni.

"Priprema nije bila idealna. Odigrao sam samo jedan meč na šljaci, ne zato što sam to planirao, već zbog okolnosti i povrede. Ipak, drago mi je što sam ovdje. Fizički sam se osjećao dobro. Meč je trajao tri sata. Istina, nije bilo mnogo dugih razmjena i relija, ali igrati protiv Francuza ovde je uvijek zahtjevno i predstavlja veliki izazov. Zato mi je posebno drago što sam uspio da prođem dalje", rekao je Novak Đoković posle pobjede.

Zašto je Novak Đoković tražio raniji termin?

Srpski as nije imao kontinuitet turnira, mečeva... još od završnice Australijan opena na kojem je igrao finale protiv Karlosa Alkaraza. Posle Melburna pojavio se na turniru u Indijan Velsu, gdje je zaustavljen u osmini finala, zatim je otkazao učešće u Majamiju, zbog povrede koja je zabrinula navijače, dok je uoči Rolan Garosa odigrao samo jedan meč na šljaci, u Rimu.

U italijanskoj prijestonici eliminisan je već na startu, pošto je bolji bio Dino Prižmić. Upravo manjak mečeva često je tema kada je riječ o Novaku, ali iskustvo koje nosi i činjenica da je nedavno napunio 39 godina mijenjaju pristup. Jasno je da pažljivo bira turnire, posebno kako bi sačuvao tijelo za najveće mečeve.

Novak je prije svega nekoliko dana (22. maja) napunio 39 godina, što ga čini jednim od najstarijih tenisera na turu, a i dalje igra na visokom nivou. Ipak, srpski teniser svjestan je problema zvanog "godine" i ma koliko se trudio da im parira i zanemaruje ih, one su uzele maha. Ne krije da mu se tijelo sporije regeneriše, pa je odmor najboljem svih vremena apsolutni prioritet.

Novak trenutno igra 82. grend slem u karijeri, a čak 24 puta bio je šampion velikih turnira i sve to u eri Rodžera Federera i Rafaela Nadala, kada je konkurencija na terenu bila izuzetno jaka. Danas, na zalasku karijere, malo koji teniser može da parira legendi kao što je Novak, a finale Australijan opena i prošlogodišnja polufinala sva četiri velika turnira to su i dokazala!

Novak više ne nosi rukav

Najbolji svih vremena Novak Đoković rešio je da se posveti posebnom proizvodu koji služi za lakši oporavak. Riječ je o posebnoj odjeći, na prethodnih nekoliko turnira to je bio rukav. "'Incrediwear' je već postojao, samo smo pokrenuli novu liniju - moju ličnu liniju proizvoda. Riječ je o zaista jedinstvenoj tehnologiji. Nije poput drugih nosivih proizvoda koje možete vidjeti na tržištu. Ako bih morao da je objasnim na jednostavan način, rekao bih da je to svojevrsna nosiva tehnologija zasnovana na infracrvenim talasima. Sadrži nanotehnologiju koja postiže odlične rezultate, jer ubrzava protivupalne procese i oporavak u ćelijama i mišićima, odnosno u svemu što se tokom fizičke aktivnosti upali ili optereti. To je posebno važno za nas sportiste, ali ne samo za sportiste - već za sve ljude."

"Ponosan sam na to partnerstvo. Kao što ste spomenuli, ono je potpuno u skladu sa onim čime se najradije bavim i što me najviše interesuje - sa mojim strastima, načinom na koji želim da razvijam svoj brend, poslove i investicije. Oblasti kao što su dobrobit organizma, dugovječnost i zdravlje nešto su do čega mi je veoma stalo", pojasnio je Novak.

"To je nešto što živim svakodnevno i nastojim da budem svojevrsni primjer proizvoda, kompanija ili brendova sa kojima sarađujem, koje podržavam ili u čijem stvaranju učestvujem. Danas, kada postoji toliko proizvoda, kompanija i brendova, nije lako procijeniti šta je zaista kvalitetno, autentično i originalno, a šta je napravljeno i razvijeno sa visokim standardima i integritetom.

Zato vjerujem da je jedan od najboljih načina da postoji ambasador ili partner koji je lice brenda i koji zaista oličava sve te vrijednosti. Trudim se da budem upravo takav. Ne samo zbog poslovnih razloga, već zato što sam se tokom čitave karijere vodio tom filozofijom. Upravo je to jedan od glavnih razloga zbog kojih i danas mogu da se takmičim na najvišem profesionalnom nivou u tenisu", zaključio je Novak Đoković.

Kako Novak koristi slobodno vrijeme na Rolan Garosu?

Novak Đoković ne privlači pažnju u Parizu samo partijama na terenu. Srpski teniser dane između mečeva na Rolan Garosu koristi i za vrijeme sa porodicom, koja je uz njega tokom čitavog turnira, a posebnu pažnju ponovo je privukla njegova ćerka Tara. Osim što su posle plasmana u drugo kolo turnira u Francuskoj zajedno zaplesali - on na terenu, ona na tribini, sadu su navijačima pružili novo zadovoljstvo.

The best thing you'll see today.



Njih dvoje objavili su zajednički snimak na društvenoj mreži "TikTok", na kojem su zajedno odigrali koreografiju uz pesmu "Bangaranga", ovogodišnjeg pobjednika Evrovizije. Video je brzo privukao pažnju navijača, a utisak je da se Novak u društvu djece opušta više nego ikada. Poznato je da Đoković svaki slobodan trenutak u Parizu koristi kako bi bio sa Stefanom i Tarom, posebno jer je tokom velikog dijela karijere često bio odvojen od porodice zbog turnira. Tara je već nekoliko puta bila u centru pažnje tokom Rolan Garosa, a djeluje da upravo ona često diktira ritam zabave u porodici Đoković.

Novak Djokovic's daughter and son walked on court to congratulate him after he won his opening match at Roland Garros.



Da između njih postoji posebna povezanost vidjelo se i posle pobjede nad Đovanijem Mpeši Perikarom u prvom kolu. Novak je tada zaplesao na terenu, a mnogi su taj gest povezali upravo sa ćerkom, koja trenira ples.

Slike i snimci proslave sa Tarom i Stefanom obišli su svijet, a utisak je da Novak u ovoj fazi karijere izgleda rasterećenije i smirenije nego ranije. Možda baš takva energija bude ono što će ga još neko vrijeme zadržati na ATP turu.